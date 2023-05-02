Почему богатые недра не приносят прибыли казахстанцам, рассказали аналитики

Работница у нефтяного насоса. Иллюстративное фото: freepik.com

Казахстан занимает лидирующие позиции по запасам некоторых полезных ископаемых. Почему они не обеспечивают благосостояние граждан, как в некоторых других сырьевых странах, читайте в материале NUR.KZ.

Объемы некоторых природных ресурсов в Казахстане относятся к лидирующим на фоне других стран. Например, это касается запасов определенных видов металлов (вольфрам, хром, серебро, цинк) и полезных ископаемых (газ, нефть и уран).

Однако наличие огромных запасов не всегда означает возможность их использования для обеспечения благосостояния населения.

О причинах такого явления рассказали в Telegram-канале Energy Monitor, посвященном вопросам энергетической отрасли страны.

Сложности использования запасов

Как отмечается в источнике, Казахстан действительно занимает лидирующие позиции по объемам запасов некоторых ресурсов:

вольфрам – первое место в мире;

залежи урана и хрома – второе место в мире;

марганец, серебро, цинк и свинец – в пятерке мировых стран-лидеров.

Однако имеются определенные сложности по их добыче и применению. Это связано с тем, что качество минерального сырья (уровень содержания полезного элемента в одной тонне руды) по многим видам ископаемых оказалось низким.

Нефтяные бочки. Иллюстративное фото: freepik.com

"К примеру, по тому же вольфраму по качеству сырья Казахстан занимает 25 место. Из-за этого, видимо, и не выгодно разрабатывать залежи.

Второе – в Казахстане нет конечного передела минералов и металлов: руды вывозятся в другие страны, где стоят мегазаводы возле берегов моря (транспортировка по ЖД очень дорогая)", – сообщают аналитики.

Также в источнике отмечается, что наличие первого места в мире по добыче и экспорту урана в разрезе экономики страны не имеет важного перевеса: на долю этого ресурса приходится лишь 0,5% от всего экспорта Казахстана.

"И налоги по добыче урана работают больше в пользу инвесторов, а не в пользу Казахстана", – указывается в Energy Monitor.

То есть факторы дороговизны транспортировки и добычи полезных ископаемых приводят к тому, что их привлекательность и прибыльность для инвесторов снижаются. Соответственно, наличие рекордных запасов не означает доходность этих ресурсов, и что они могут быть в полной мере использованы для обеспечения благосостояния населения.

Напомним, что ранее аналитики рассказали о том, куда поступают деньги с доходов от продажи нефти в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2018931-pochemu-bogatye-nedra-ne-prinosyat-pribyli-kazahstantsam-rasskazali-analitiki/