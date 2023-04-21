Сколько стоит одно место в новых школах Казахстана

Школьники. Иллюстративное фото: pixabay.com

Каждый год в Казахстане открывают десятки новых школ, на которые выделяют огромные средства. Сколько в среднем тратится денег на 1 ученическое место в новых учебных заведениях, подсчитали аналитики Data Hub.

В Казахстане наблюдается дефицит школ. По прогнозам аналитиков, к 2025 году он может достигнуть 1 млн ученических мест. Чтобы этого избежать, в стране каждый год возводятся десятки новых учебных заведений.

Так, за весь 2022 год в Казахстане было построено и введено в эксплуатацию 85 общеобразовательных школ, которые рассчитаны в общей сложности на 50 475 ученических мест.

При этом на их строительство было затрачено порядка 170 млрд тенге. Если сопоставить количество школьников, которых могут принять школы и затраченную на строительство сумму, то окажется, что 1 ученическое место стоит в среднем почти 3,4 млн тенге (3 млн 369 тыс. тенге).

Количество новых ученических мест по итогам года. Инфографика: Telegram-канал Data Hub

Как отмечают аналитики, эта сумма на 546 тыс. тенге или на 19,3% больше той, что тратилась на 1 место в 2021 году. Причем подобный двузначный рост отмечается уже третий год подряд.

За 1 квартал текущего года было введено в эксплуатацию еще 5 школ на 864 места в общем. На их строительство было затрачено 3,8 млрд тенге или 4,4 млн тенге на 1 ученическое место. Таким образом, можно отметить тот факт, что с каждым годом строительство школ обходится государству все дороже.

В региональном разрезе самая высокая стоимость 1 нового школьного места в 2022 году отмечалась в Абайской области – 5,3 млн тенге.

На втором и третьем месте расположились Восточно-Казахстанская (почти 5 млн тенге) и Атырауская (4,9 млн тенге) области. А вот самые низкие цены были в Мангистауской (2 млн тенге на 1 место), Акмолинской и Костанайской (менее 2,2 млн тенге) областях.

Стоит отметить ,что в Казахстане не только возводят новые школы, но и проводят работы по обновлению уже построенных. В планах модернизировать порядка 5 000 старых сельских школ до 2025 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2017714-skolko-stoit-1-mesto-v-novyh-shkolah-kazahstana/