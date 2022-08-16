Дефицит в миллион школьных мест прогнозируют в Казахстане к 2025 году

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Глава Министерства просвещения РК в кулуарах кабмина рассказал, как будет решаться проблема нехватки мест в школах страны, передает корреспондент NUR.KZ.

Асхат Аймагамбетов сообщил, что на сегодня дефицит ученических мест составляет более 260 тыс.

"Прогнозируется, что к 2025 году у нас может возникнуть дефицит порядка миллиона ученических мест", - добавил он.

Чтобы избежать этого, отметил министр, ведется работа по строительству новых школ.

"Для того, чтобы этого дефицита не было, президент поставил задачу по строительству тысячи школ. Одного миллиона мест, практически. В прошлом году построено 277 школ. Никогда за один год 277 школ не строили еще.

В этом году у нас стоит задача 225 школ ввести в эксплуатацию. Теперь президент дал задание, что нужен отдельный национальный проект "Комфортная школа". То есть он решает вопросы следующие: это 800 тысяч мест. Будут совершенно другие требования к оснащению этих школ", - пояснил Аймагамбетов.

При этом, он добавил, что эти школы будут оснащены современным оборудованием и, если сейчас в обычном проекте ПСД школы оборудование составляло порядка 6%, то в проектах новых школ этот показатель будет составлять порядка 16%.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1983384-defitsit-v-million-shkolnyh-mest-prognoziruyut-v-kazahstane-k-2025-godu/