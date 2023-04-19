На сколько выросли цены на товары и услуги в регионах Казахстана

Продукты питания и деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Несмотря на замедление инфляции в Казахстане, рост цен продолжается. И в некоторых областях он остается достаточно высоким. Об инфляционных тенденциях в регионах, рассказали в Национальном банке РК.

По итогам марта официальная инфляция в Казахстане резко снизилась – с 21,3% до 18,1%. Произошло это в первую очередь из-за эффекта "высокой базы" – прошлогодний высокий показатель инфляции сильно повлиял на текущий. Другими словами, несмотря на статистическое снижение, рост цен в стране продолжился, но более медленными темпами.

В региональном разрезе это замедление было зафиксировано по всей стране. Тем не менее в половине регионов все равно наблюдается инфляция, которая заметно выше среднего показателя.

Самый высокий рост цен наблюдается в Мангистауской области – 21,7%. Следом идет Астана с ростом цен в 19,9%, а на третьем месте расположилась Северо-Казахстанская область – 18,9%,

Самая низкая инфляция в марте была зафиксирована в Шымкенте – 16,6%. В Алматы тем временем этот показатель составил 17,2%.

Инфляция в регионах Казахстана. Инфографика: Национальный банк РК

Где сильнее всего подорожали товары и услуги

Продовольственные товары являются самой быстрорастущей в цене категорией. По итогам марта цены на продукты питания выросли на 20,5%.

Однако в некоторых регионах этот рост был еще больше. Так, в лидерах оказались Мангистауская (26,8%), Кызылординская (22,6%) и Алматинская (22%) области.

В Астане, Шымкенте и Алматы прирост цен на продовольствие составил 21,1%, 20,6% и 18,7% соответственно.

Что касается непродовольственных товаров, то они по итогам марта подорожали на 18,1%. Наибольший рост цен был зафиксирован в Астане – сразу 28,7%. На втором месте с сильным отставанием расположилась Восточно-Казахстанская область – 20,3%. А третье заняла Северо-Казахстанская область – 19,1%.

В Алматы и Шымкенте прирост цен составил 16,6% и 16,4% соответственно. Самая низкая инфляция непродовольственных товаров была зафиксирована в Алматинской области – 13,6%.

Сфера платных услуг по итогам марта замедлила рост цен с 15% до 14,4%. При этом в 11 регионах он оказался выше среднего показателя по стране.

В лидерах расположились сразу три области: Акмолинская, Мангистауская и Улытауская. Здесь рост цен составил по 17,8% в каждой. На втором месте оказалась Павлодарская область – 16,4%. Третье место поделили Актюбинская и Северо-Казахстанская области – по 16,2% в каждой.

В Алматы, Шымкенте и Астане сфера услуг по итогам марта подорожала на 16%, 11,4% и 11% соответственно. Столичный показатель является самым низким по стране.

Инфляция в регионах Казахстана. Инфографика: Национальный банк РК

Как уже уточнялось, несмотря на статистическое снижение инфляции, рост цен в Казахстане продолжается. Так, месячный показатель в среднем по стране составил 0,9%, что выше среднеисторического за последние 5 лет (0,6% с 2017 по 2021 годы).

При этом во всех регионах, за исключением Астаны, Шымкента и Костанайской области, цены в марте 2023 года зафиксированы выше исторической средней. Самый высокий месячный прирост был в Алматинской области – 1,5%

Месячная инфляция в регионах Казахстана. Инфографика: Национальный банк РК

Напомним, некоторые эксперты ожидают будущего ускорения инфляционных процессов в стране. Одной из причин этому называют подорожание топлива в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2017321-na-skolko-vyrosli-tseny-v-regionah-kazahstana/