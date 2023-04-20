Больше денег в жилье стали вкладывать казахстанцы

Деньги на фоне стройки: NUR.KZ/Владимир Третьяков

На рынке жилой недвижимости заметно возросла активность населения. О том, сколько денег вкладывают казахстанцы в жилищное строительство, рассказали аналитики DATA HUB.

Текущая стоимость жилья в Казахстане может оказаться недоступной для многих граждан. В этом случае некоторые покупатели оформляют в банке ипотеку, а другие предпочитают вложиться в долевое строительство.

Второй вариант популярен из-за того, что покупка недвижимости на этапе строительства обходится значительно дешевле. Кроме того, с нового года заметно смягчились правила, по которым строительные компании могут привлекать деньги дольщиков на строительство жилья.

Возможно это и стало одним из факторов, благодаря которому по итогам 1 квартала 2023 года общий объем инвестиций в жилищное строительство достиг 564,1 млрд тенге – на 13,5%, или на 67 млрд тенге больше аналогичного периода прошлого года.

Как отмечают аналитики, впервые за четыре года драйвером роста в январе-марте стали инвестиции населения – на них пришлось 205,8 млрд тенге (прирост в 51,9 млрд тенге). Обычно основной вклад в общий рост вносят строительные компании.

Объем инвестиций населения в строительство жилья. Инфографика: Telegram-канал Data Hub

Между тем объем бюджетных инвестиций вырос всего лишь на 193,8 млн тенге, оставшись практически на прежнем уровне – 31,3 млрд тенге. Более того, если сравнивать показатели первых кварталов, доля государства оказалась на минимуме с 2016 года (5,5%)

Стоит также отметить, что у государства и населения разные взгляды на то, куда инвестировать деньги. Так, рядовые граждане предпочитали вкладываться в недвижимость Алматы (47,3 млрд тенге) и Алматинской области (24,5 млрд тенге). Государство же инвестирует в основном в Туркестанскую (6 млрд тенге) и Костанайскую области (4,8 млрд тенге).

Напомним, у долевого строительства, несмотря на все преимущества, есть и свои риски. Например, можно "нарваться" на недобросовестного застройщика, который не имеет право привлекать дольщиков. В таких случаях казахстанцы рискуют потерять все свои сбережения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2017546-bolshe-deneg-v-zhile-stali-vkladyvat-kazahstantsy/