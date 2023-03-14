Повысить стипендии студентам колледжей и училищ хотят в Казахстане

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Казахстане планируют повысить стипендии студентам, учащимся в колледжах и училищах. О том, как они могут вырасти, узнали журналисты NUR.KZ.

В 2022 году казахстанским студентам уже увеличивали размер стипендий, но это касалось только тех, кто учился в высших учебных заведениях, поэтому стипендии учащихся колледжей и училищ в этом учебном году не выросли.

Чтобы это исправить, Комитет по обеспечению качества в сфере образования Министерства просвещения РК подготовил проект постановления, в котором предлагается повысить стипендии студентам рабочих специальностей. Он был опубликован на портале "Открытые НПА".

Согласно тексту постановления, стипендии планируется увеличить следующим образом:

студентам, обучающимся в организациях образования, реализующих образовательные программы технического и профессионального образования по рабочим квалификациям – с 21 787 тенге до 32 681 тенге;

студентам, обучающимся в организациях образования, реализующих образовательные программы технического и профессионального (предусматривающие подготовку специалистов среднего звена), послесреднего образования – с 20 948 тенге до 31 422 тенге.

Другими словами, стипендии студентов колледжей и техникумов предлагается увеличить более чем на 10 тыс. тенге.

Как считают авторы проекта, это должно повысить привлекательность технического и профессионального образования для молодежи, а также улучшить финансовое положение студентов колледжей и училищ.

Сейчас проект находится на стадии обсуждения, которая продлится до 30 марта текущего года. Если его примут, то начиная с 1 сентября 2023 года студенты вышеуказанных учебных заведений начнут получать стипендии в повышенном размере.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2012808-povysit-stipendii-studentam-kolledzhey-i-uchilisch-hotyat-v-kazahstane/