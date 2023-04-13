Китай вместо Японии: как изменился авторынок Казахстана, рассказали аналитики

Новые автомобили. Иллюстративное фото: Alan Schein Photography/Getty Images

В 2023 году структура импорта товаров и услуг в Казахстан претерпела некоторые изменения. Особенно они заметны в сфере поставок автомобилей. Подробнее об этом читайте в материале NUR.KZ.

Комитет государственных доходов РК опубликовал данные об импорте автомобилей в Казахстан за первый квартал 2023 года.

Согласно сообщению ведомства, в страну было ввезено 25 277 легковых авто на сумму 83 млрд тенге, что в 3,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

При этом, как сообщает Telergam-канал Tradereport.Kz, существенно изменилась структура импорта в отношении стран-поставщиков.

Кто больше поставляет в Казахстан

Согласно данным источника, лидером по поставкам легковых авто в 2023 году стал Китай.

По показателям он сместил российский и японский автопром. Так, за январь-февраль было завезено 4 959 машин на сумму 83,3 млн долларов – это в 9,6 раз больше, чем в прошлогоднем периоде.

Инфографика по импорту авто. Источник: Telegram-канал Tradereport.kz

В то же время выросли поставки и из других стран:

Япония – в 1,7 раза больше, чем в январе-феврале прошлого года;

США – импорт возрос в 2,6 раза;

Южная Корея – поставлено в 3,8 раза больше авто;

Турция – рост в 5,9 раза;

Германия – поставки увеличились в 11,6 раза.

При этом импорт из России практически остановился: всего 4 машины за отмеченный период.

"Китайский автопром начал завоевывать рынок РК еще в прошлом году, нарастив поставки в 9 раз в 2022 году – до 12,5 тысяч.

Если в России уже каждый третий проданный новый автомобиль китайского происхождения, то у нас по итогам двух месяцев уже порядка 14-15% рынка родом из КНР", – отмечают аналитики.

Ключи от нового автомобиля. Иллюстративное фото: SergeyTikhomirov/Getty Images

Китайские машины здесь надолго

Ранее сообщалось о том, что продажи новых автомобилей выросли в Казахстане.

Так, за два месяца 2023 года казахстанцы приобрели 23 547 новых машин в автосалонах, что в два раза превышает данные за первые два месяца 2022 года. А в целом за весь прошлый год было куплено более 123 тыс. единиц новых авто.

Наиболее популярными среди автолюбителей в феврале текущего года оказались марки:

Chevrolet – за месяц было продано 3 612 машин;

Hyundai – небольшое отставание и 3 458 продаж;

Kia – казахстанцы приобрели 1 815 авто.

Также в пятерке лидеров оказались марки Toyota (873 машин) и китайский бренд Chery (667 единиц). При этом еще два бренда из КНР оказались в топ-10.

"Учитывая все это, можно ожидать, что китайские автоконцерны надолго останутся на территории РК в качестве главного импортера, завоевывая для себя все больше и больше внутреннего рынка", – отмечают в Tradereport.kz.

Напомним, ранее сообщалось, что Toyota перестанет выпускать модель Camry в Японии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2016472-kitay-vmesto-yaponii-kak-izmenilsya-avtorynok-kazahstana-rasskazali-analitiki/