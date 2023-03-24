Toyota прекратит выпуск Camry в Японии: как это может отразиться на казахстанцах

Деньги. Иллюстративное фото: alfexe/Getty Images

Автомобили данной марки и модели имеют особую популярность в Казахстане. О причинах прекращения выпуска и возможных последствиях читайте в материале NUR.KZ.

Camry в различных вариациях выпускалась около 43 лет, став одной из самых популярных и узнаваемых моделей японского производителя.

Она продается более чем в 100 странах мира, а за 2022 год было реализовано свыше 21 млн единиц. Также сам бренд Toyota входит в пятерку самых продоваемых новых автомобилей в Казахстане.

Однако, как сообщает сайт Nikkei, теперь выпуск Camry в Японии может завершиться.

Причины остановки производства

Согласно сообщению источника, компания Toyota уведомила японские дилерские центры о прекращении производства Camry для внутренних потребителей в конце текущего года.

Вместо этого производитель сконцентрирует внимание на других рынках.

Причина в том, что больше всего данная модель ценится именно в других странах. Например, в США за 2022 год было продано более 13 млн единиц, а в течение 15 лет (до 2016 года) она стабильно занимала лидерство по продажам среди легковых авто.

В то же время в самой Японии показатели за прошлый год составили менее 6 тыс. машин, что могло стать следствием возникшего дефицита полупроводников.

А всего с 1980 года на внутреннем рынке страны удалось продать лишь около 1,3 млн машин Camry. Также спрос на седаны в Японии снизился на фоне роста популярности внедорожников и минивэнов.

Поэтому в источнике указывается, что глобальное производство продолжится, и оно будет ориентировано на экспорт для внешних рынков. То есть прекращение выпуска затронет только внутренний рынок Японии, а для Казахстана и других стран поставки продолжатся.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2013927-toyota-prekratit-vypusk-camry-v-yaponii-kak-eto-mozhet-otrazitsya-na-kazahstantsah/