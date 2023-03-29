В каком регионе Казахстана выгоднее вести бизнес, рассказали аналитики

Одним из показателей успешности бизнеса является его окупаемость. О том, в какой части страны условия для предпринимательства являются наиболее благоприятными и выгодными, читайте в материале NUR.KZ.
Рентабельность бизнеса – это показатель его эффективности и успешности, который выстраивается за счет соотношения вложений и их возврата (окупаемости).
Как сообщает Telegram-канала DATA HUB, показатель рентабельности среднего и крупного бизнеса в Казахстане в четвертом квартале 2022 года составил 20,1% – это минимум за последние два года.
При этом суммарная прибыль предприятий до налогообложения составила чуть более 4,3 трлн тенге. Это почти на 14% меньше, чем и во втором, и в третьем кварталах прошлого года.
Где бизнес успешнее
Согласно данным аналитиков, убыточным оказался бизнес в недавно сформированных регионах страны:
- Улытауская область – рентабельность составила минус 9,7%, что указывает на потерю вложений предпринимателей;
- Жетысуская область – минус 4,3%.
Чуть лучше дела оказались у среднего и крупного бизнеса в Карагандинской (2,8%) и Восточно-Казахстанской (1,7%) областях.
А лидером по рентабельности стала Туркестанская область – окупаемость бизнеса здесь составила 113,4%. Второе место с большой разницей заняла Атырауская область (64,6%).
Напомним, что ранее аналитики рассказали, почему казахстанцы боятся начать свой бизнес.
Прибыльные и убыточные сферы
Как показывают данные статистики, наименее выгодным оказался средний и крупный бизнес в сфере водоснабжения и уборки отходов. Здесь рентабельность оказалась отрицательной (-1,2%). А суммарный убыток предприятий в четвертом квартале 2022 года составил около 1 млрд тенге.
Также слабые показатели окупаемости в этот период зафиксированы в секторах услуг по проживанию и питанию (0,7%), а также искусства, развлечений и отдыха (1,6%).
В то же время наиболее успешными оказались предприятия, занятые профессиональной, научной и технической деятельностью – 42,9% рентабельности. А на втором месте расположилась горнодобывающая промышленность – 40,7%.
Далее в списке окупаемости вложений можно отметить сферы, связанные с операциями с недвижимым имуществом (24,4%), сельским хозяйством (23,4%) и энергетикой (22%).
Напомним, что также ранее аналитики рассказали о последствиях национализации предприятий в Казахстане.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2014363-v-kakom-regione-kazahstana-vygodnee-vesti-biznes-rasskazali-analitiki/