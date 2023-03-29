В каком регионе Казахстана выгоднее вести бизнес, рассказали аналитики

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Одним из показателей успешности бизнеса является его окупаемость. О том, в какой части страны условия для предпринимательства являются наиболее благоприятными и выгодными, читайте в материале NUR.KZ.

Рентабельность бизнеса – это показатель его эффективности и успешности, который выстраивается за счет соотношения вложений и их возврата (окупаемости).

Как сообщает Telegram-канала DATA HUB, показатель рентабельности среднего и крупного бизнеса в Казахстане в четвертом квартале 2022 года составил 20,1% – это минимум за последние два года.

При этом суммарная прибыль предприятий до налогообложения составила чуть более 4,3 трлн тенге. Это почти на 14% меньше, чем и во втором, и в третьем кварталах прошлого года.

Где бизнес успешнее

Согласно данным аналитиков, убыточным оказался бизнес в недавно сформированных регионах страны:

Улытауская область – рентабельность составила минус 9,7%, что указывает на потерю вложений предпринимателей;

Жетысуская область – минус 4,3%.

Предприниматель. Иллюстративное фото: freepik.com/gpointstudio

Чуть лучше дела оказались у среднего и крупного бизнеса в Карагандинской (2,8%) и Восточно-Казахстанской (1,7%) областях.

А лидером по рентабельности стала Туркестанская область – окупаемость бизнеса здесь составила 113,4%. Второе место с большой разницей заняла Атырауская область (64,6%).

Напомним, что ранее аналитики рассказали, почему казахстанцы боятся начать свой бизнес.

Прибыльные и убыточные сферы

Как показывают данные статистики, наименее выгодным оказался средний и крупный бизнес в сфере водоснабжения и уборки отходов. Здесь рентабельность оказалась отрицательной (-1,2%). А суммарный убыток предприятий в четвертом квартале 2022 года составил около 1 млрд тенге.

Также слабые показатели окупаемости в этот период зафиксированы в секторах услуг по проживанию и питанию (0,7%), а также искусства, развлечений и отдыха (1,6%).

В то же время наиболее успешными оказались предприятия, занятые профессиональной, научной и технической деятельностью – 42,9% рентабельности. А на втором месте расположилась горнодобывающая промышленность – 40,7%.

Далее в списке окупаемости вложений можно отметить сферы, связанные с операциями с недвижимым имуществом (24,4%), сельским хозяйством (23,4%) и энергетикой (22%).

Напомним, что также ранее аналитики рассказали о последствиях национализации предприятий в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2014363-v-kakom-regione-kazahstana-vygodnee-vesti-biznes-rasskazali-analitiki/