Основные овощи продолжают дешеветь в Казахстане

Овощи. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

За прошедшую неделю в Казахстане снизились средние цены на все овощи, входящие в перечень социально значимых, что не характерно для межсезонья. Сколько они стоят, узнали журналисты NUR.KZ.

За предыдущую отчетную неделю, с 7 по 14 марта, социально значимые овощи в Казахстане подешевели на 0,3%. При этом данный факт совершенно не характерен для межсезонья и был зафиксирован в этот период впервые.

В Минторге страны связывают это с разбронированием сформированных осенью запасов, которое было направлено на сдерживание цен.

Отметим, что в список социально значимых овощей входит репчатый лук, картофель, белокочанная капуста и морковь. И, по данным Бюро национальной статистики, всю последнюю отчетную неделю они продолжили дешеветь.

С 14 по 20 марта картофель в среднем по Казахстану подешевел на 0,5%, его средняя цена составила 158 тенге за килограмм, морковь – на 1,1%, до 152 тенге, репчатый лук – на 0,8%, до 182 тенге, а белокочанная капуста – 0,3%, до 118 тенге.

В результате некоторые овощи подешевели даже по отношению к аналогичному периоду прошлого года. В их числе картофель (на 4,6%), морковь (на 10,8%) и белокочанная капуста (на 49,2%).

Репчатый лук по-прежнему остается лидером по годовому росту стоимости среди социально значимых продовольственных товаров. За год он подорожал на 64,9%. При этом еще две недели назад этот показатель был почти 100%.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2013956-osnovnye-ovoschi-prodolzhayut-deshevet-v-kazahstane/