Бесплатные авиабилеты для детей: куда обычно летают казахстанцы

Паспорт и авиабилет. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

В Казахстане действует программа, в рамках которой дети могут получить бесплатный авиабилет. Куда обычно летают казахстанцы по этой программе, рассказали в Министерстве культуры и спорта РК.

С 2022 года в стране действует программа семейного туризма Kids Go Free, в рамках которой граждане Казахстана могут рассчитывать на бесплатный авиаперелет для своего несовершеннолетнего ребенка, если оформят у туроператора путевку на отдых внутри страны.

В Минкульте рассказали о самых популярных направлениях у казахстанцев. Как оказалось, большинство участников программы в 2022 году предпочитали отдых в трех городах страны: Алматы, Актау и Туркестан. Причем, как отмечают в ведомстве, на Мангистаускую область пришлось более половины всех реализованных туров.

В общей сложности по данной программе в 2022 году государством были субсидированы билеты на 76 млн тенге. Воспользоваться ей смогли порядка 1 500 детей из 700 семей.

В 2023 году эта программа также действует, и ее заметно расширили. Всего в планах охватить как минимум 2 000 детей из 1 000 семей. Для этого также были упрощены требования к туроператорам.

Для некоторых казахстанских семей такая возможность может оказаться очень актуальной, особенно учитывая рост цен на авиабилеты в стране.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2013013-besplatnye-aviabilety-dlya-detey-kuda-obychno-letayut-kazahstantsy/