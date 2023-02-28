Шоколад и другие кондитерские изделия дорожают в Казахстане

Шоколад. Иллюстративное фото: pixabay.com

Многие товары и услуги за год сильно подорожали в Казахстане. Оказалось, что цены выросли и на кондитерские изделия. О том, как изменилась их стоимость, рассказали аналитики EnergyProm.

С начала года казахстанские кондитерские компании заметно увеличили выпуск изделий из шоколада и сахара. Так, всего за один январь объемы производства сладостей составили 8,1 тыс. тонны, что на 74,2% больше, чем было годом ранее.

Стоит отметить, что за весь 2022 год было произведено 96,9 тыс. тонны кондитерских изделий, что на 8,4% больше, чем годом ранее.

Производство кондитерских изделий в Казахстане. Инфографика: energyprom.kz

Практически все производство (95%) сладостей в Казахстане пришлось на три региона: Алматы (44,8 тыс. тонн), Костанайскую (32,2 тыс. тонн) и Алматинскую (14,9 тыс. тонн) области.

В каких регионах Казахстана производят кондитерские изделия. Инфографика: energyprom.kz

Впрочем, несмотря на рост производства, стоимость кондитерских изделий продолжила расти. Так, за январь текущего года цены на шоколад выросли в среднем на 0,9%.

За прошедший год самый сильный прирост цен фиксировался в апреле (сразу на 4,1%), августе (на 2,7%), июле (на 2,6%), а также в марте и в сентябре 2022 года (на 2,5%).

Рост цен на шоколад в Казахстане. Инфографика: energyprom.kz

Если же рассматривать рост цен в годовом разрезе, то окажется, что шоколад в Казахстане по итогам января успел подорожать сразу на 24,5%.

Сильнее всего за год цены выросли в Акмолинской (на 32,3%), Мангистауской (на 31,9%) и Туркестанской (на 30,8%) областях.

В Астане рост составил 28,7%, в Алматы – 28,1%, а в Шымкенте – 27,7%.

Рост цен на шоколад в Казахстане. Инфографика: energyprom.kz

Что касается кондитерских изделий в целом, то здесь годовой рост цен оказался еще более значительным – сразу 31,3%. Самое сильное подорожание было зафиксировано в Абайской (39,5%), Акмолинской (36,4%) и Кызылординской (35,9%) областях.

В Шымкенте кондитерские изделия подорожали в среднем на 34,3%, в Астане – на 33,9%, а в Алматы – на 30,2%.

Рост цен на кондитерские изделия в Казахстане. Инфографика: energyprom.kz

Одной из причин роста цен на кондитерские изделия в 2022 году мог стать дефицит сахара и его резкое подорожание.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2011152-shokolad-i-drugie-konditerskie-izdeliya-dorozhayut-v-kazahstane/