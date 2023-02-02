Ослабление тенге спрогнозировали казахстанские экономисты

Тенге. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Согласно прогнозу казахстанских экономистов, тенге продолжит снижение. Однако падение нацвалюты вряд ли достигнет беспрецедентных показателей, передает сайт телеканала КТК.

Прогноз на этот год озвучили специалисты Центра исследования прикладной экономики. По их словам, ожидается ослабление тенге и замедление продовольственной инфляции.

На сегодняшний день официальный курс доллара составляет 460 тенге. Однако ровно год назад данный показатель был ниже на 27 пунктов. Специалисты считают, что ослабление нацвалюты вряд ли остановится.

По их прогнозам, доллар к концу года может стоить уже 474 тенге. При этом многое зависит от цен на нефть: стоимость марки Brent колеблется - в начале года она подешевела на 8%.

Сейчас ситуация постепенно улучшается: за баррель сегодня просят около 83 долларов (38 тысяч тенге). А связано это с ожиданиями роста спроса на черное золото со стороны Китая, который восстанавливает экономику.

Однако казахстанские эксперты высказали на этот счет другое мнение.

"Если мы берем нефть сорта Brent, по многим прогнозам, которые имеются по рынку нефти, в том числе и наш прогноз, ожидается, что в среднегодовом выражении будет снижаться. Как правило, ослабление курса вызывается в том числе падением цены на нефть. То есть один из крупнейших экспортных товаров для Казахстана. Соответственно, снижение его цены ведет к снижению дохода, меньшего притока валюты в страну", – утверждает экономист Галымжан Айтказин.

В ситуации с продовольственной ситуацией все неоднозначно. Дело в том, что одну из главных ролей играет ситуация в мире. Независимые эксперты считают, что если в Евросоюзе рост цен на товары продолжит замедляться, тот же сценарий ждет и Казахстан. На перспективы влияет и рубль.

"Сейчас забрезжил свет в конце тоннеля. Во-первых, общемировые цены на продукты шестой месяц идут вниз. До нас они тоже дойдут. Это такой длинный процесс. Самое важное, что у нас снизился кросс-курс к рублю. Вместо 8-9 тенге мы видим 6,5. Я прогнозирую: по итогам февраля будет слом благодаря кросс-курсу рубля, который упал. И замедление общих темпов инфляции", – сказал независимый финансовый аналитик Андрей Чеботарев.

В Национальном банке предполагают, что пик инфляции в Казахстане придется на ближайшие месяцы. Напомним, что в прошлом году она достигла почти 20%. Базовую ставку за это время успели повысить шесть раз, а в этом году ее пока не меняли.

Источник: КТК

Центр исследования прикладной экономики (Applied Economics Research Centre) - организация, созданная для осуществления научных, образовательных, управленческих функций, оказания аналитической и иной консультационной помощи, говорится на официальном сайте центра.

Цель организации - содействие бизнесу, обществу и государству в повышении эффективности и достижении максимальных результатов.

Ранее аналитики заявили, что рост мировых цен на продукты питания побил рекорд. Также мы писали, что во всех регионах Казахстана вырос прожиточный минимум.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2007846-oslablenie-tenge-sprognozirovali-kazahstanskie-ekonomisty/