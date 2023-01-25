Доходы американцев заметно снизились в 2022 году

Доллары. Иллюстративное фото: pexels.com

В Соединенных Штатах Америки, как и во многих других странах мира, в 2022 году наблюдался рекордный рост цен на товары и услуги. Это в свою очередь повлияло на благосостояние рядовых американцев. О том, как изменились доходы граждан США, читайте в материале NUR.KZ.

В 2022 году США накрыла рекордная за последние 40 лет продовольственная инфляция. Осенью рост цен на товары и услуги достиг 8,2%, что также негативно повлияло и на доходы жителей страны.

Как отмечают аналитики департамента экономики Калифорнийского университета Беркли на портале Realtime Inequality, с учетом инфляции средний национальный доход на одного взрослого гражданина Соединенных Штатов Америки в третьем квартале 2022 года в годовом исчислении снизился на 2% до 87 тыс. долларов в год (около 40 млн тенге по актуальному курсу).

Стоит отметить, что снижение затронуло все группы американцев – как самых богатых, так и тех, чьи доходы не достигают и 20 тыс. долларов в год.

Как изменились доходы жителей США

Так, согласно данным аналитиков, средний годовой доход беднейшей половины американцев составил 19 тыс. долларов или около 1,6 тысячи долларов в месяц. Снижение по сравнению со вторым кварталом 2022 года составило 2,4%.

Доходы среднего класса, куда входит 40% американцев, снизились на 1,6% до 91 тыс. долларов в год.

Сократились и доходы граждан, которые входят в 10% богатейших людей США – на 2,2% до 410 тыс. долларов в год.

"Просел" средний годовой доход и американцев, входящих в 1% самых богатых – тоже на 2,2%. По итогам третьего квартала 2022 года он составил 1,7 млн долларов.

У 0,1% богатейших жителей США также наблюдались проблемы с доходностью – она снизилась на 2,2% до 7,7 млн долларов в год.

Меньше пострадали от снижения сверхбогатые американцы (0,01% населения) – их средний годовой доход уменьшился всего на 1,8% и составил 35 млн долларов.

Доходы населения США. Инфографика: realtimeinequality.org

Отметим, что доходы казахстанцев в третьем квартале 2022 года в годовом выражении выросли на 16,5%. Но с учетом инфляции, которая, согласно данным Бюро национальной статистики, в тот же период была равна 16,3%, рост доходов населения Казахстана составил всего 0,2%.

Впрочем, в денежном эквиваленте казахстанские показатели все равно сильно проигрывают даже самой низкооплачиваемой группе американцев. Средние доходы жителей страны в третьем квартале 2022 года достигли 245,5 тыс. тенге – то есть около 81 тыс. тенге в месяц (175,4 доллара по текущему курсу).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2006740-dohody-amerikantsev-zametno-snizilis-v-2022-godu/