Казахстан потерял миллионы из-за отключения интернета в 2022 году

Девушка за компьютером. Иллюстративное фото: pexels.com

Отключение интернета или блокировка отдельных сайтов может привести к большим финансовым потерям. Казахстан попал в тройку мировых лидеров по ущербу от отключения интернета в 2022 году. О том, сколько денег было потеряно из-за проблем с интернетом, рассказали аналитики Ranking.kz.

В 2022 году казахстанцы сталкивались с массовым отключением интернета. Доступ в сеть нарушался в основном во время трагических январских событий. В эти дни жители страны могли оставаться без интернета по несколько часов в день, а иногда даже целые сутки.

Общая продолжительность всех отключений в 2022 году, учитывая январские события и другие менее продолжительные инциденты, составила 144 часа. От блокировок пострадали около 16 млн пользователей интернета по всему Казахстану.

Сколько часов блокировали интернет в разных странах. Инфографика: ranking.kz

Стоит отметить, что блокировки не прошли без последствий – они стоили государству 410,3 млн долларов за весь 2022 год. С таким показателем Казахстан вошел в тройку лидеров в рейтинге стран по экономическим потерям из-за отключения интернета.

Больше, чем Казахстан, из-за блокировок потеряли только две страны – Иран (773 млн долларов) и Россия (21,6 млрд долларов). Они заняли второе и первое место в рейтинге. Всего в него попали 23 страны.

Сколько стоили блокировки интернета. Инфографика: ranking.kz

В рейтинге также оказались почти все страны Центральной Азии, кроме Кыргызстана – единственной страны региона, где масштабных отключений интернета не наблюдалось.

Узбекистан занял 5 место в рейтинге – блокировки интернета обошлись стране в 219,7 млн долларов. Туркменистан (10 место) потерял в 2022 году 29 млн долларов, а Таджикистан (19 место) – 2,1 млн долларов.

Отключения интернета могут не только принести финансовые потери. Это также может выбить жителей страны из привычного ритма жизни, так как многие казахстанцы давно пользуются безналичной оплатой и не держат наличные деньги.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2006677-kazahstan-poteryal-milliony-iz-za-otklyucheniya-interneta-v-2022-godu/