На сколько подорожало растительное масло в Казахстане

Подсолнечное масло и деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Стоимость растительного масла, как и многих других продуктов, в 2022 году сильно выросла. При этом подорожание произошло на фоне роста собственного производства. О том, как изменились цены на подсолнечное масло, рассказали аналитики EnergyProm.

В 2022 году казахстанские маслоделы произвели порядка 537,1 тыс. тонн подсолнечного масла. Это на 62,2% больше показателя 2021 года (331,1 тыс. тонн).

На рафинированное масло пришлось 160,4 тыс. тонн (рост на 8,7%), а на нерафинированное – 376,7 тыс. тонн (рост более чем в два раза). Другими словами, в 2022 году отечественные производители заметно нарастили объемы производства.

Производство подсолнечного масла. Инфографика: energyprom.kz

На этом фоне казахстанским компаниям за десять месяцев 2022 года удалось обеспечить спрос на 81,5% (79,3% годом ранее).

Однако вместе с этим заметно выросли объемы экспорта – сразу на 151,8%, до 187,5 тыс. тонн. При этом реализация на внутреннем рынке составила лишь 60,8%, тогда как в 2021 году этот показатель был равен 77,7%.

Использование подсолнечного масла. Инфографика: energyprom.kz

Как подорожало подсолнечное масло

Несмотря на заметный рост производства, цены на масло росли весь 2022 год. Стоит отметить, что подсолнечное масло дорожает уже не первый год – последний раз снижение стоимости фиксировалось в 2017 году.

За 2022 год подсолнечное масло выросло в цене сразу на 17,1%, но это не является рекордом. Например, в 2021 году оно подорожало на 30,1%, а в 2020 году – на 33,7%.

В региональном разрезе самый сильный прирост цен был зафиксирован в Карагандинской области (25,1%). Также заметное подорожание произошло в Алматы (23,4%) и Улытауской области (22,1%).

В Шымкенте за год цены выросли на 18,5%, а в Астане – на 14,3%. Самым низким ростом цен отметилась Северо-Казахстанская область – всего 10%.

Рост цен на подсолнечное масло. Инфографика: energyprom.kz

Таким образом, с учетом всего роста цен, в декабре средняя стоимость одного литра подсолнечного масла в стране составила 910 тенге.

Самый высокий ценник можно было увидеть в Кунаеве (1 024 тенге) и Жезказгане (1 003 тенге), а самый низкий – в Семее (777 тенге) и Усть-Каменогорске (783 тенге за литр). В Алматы средняя стоимость подсолнечного масла в декабре составила 977 тенге, в Астане – 918 тенге, а в Шымкенте – 847 тенге.

Средние цены на подсолнечное масло. Инфографика: energyprom.kz

Напомним, по итогам 2022 года инфляция в стране достигла рекордных 20,3%. Сильнее всего выросла стоимость продуктов питания – на 25,3%. Тем временем рост цен на непродовольственные товары составил 19,4%, а платные услуги подорожали на 14,1%.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2006343-na-skolko-podorozhalo-rastitelnoe-maslo-v-kazahstane/