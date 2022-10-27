Авиабилеты подорожали в Казахстане

Билет на самолет. Иллюстративное фото: pixabay.com

Авиакомпании начали «просыпаться» после коронавирусных ограничений и уже успели показать рост пассажирооборота. Однако на этом фоне заметно выросли и цены. О том, как подорожали услуги воздушного пассажирского транспорта, рассказали аналитики Finprom.

Спрос на услуги авиакомпаний заметно вырос с начала года. Так, за январь-сентябрь текущего года авиакомпании перевезли 8 млн человек, что на 15,7% больше, чем было в 2021 году.

Непосредственно в сентябре пассажироперевозки в секторе составили 1 млн человек – это сразу на 24,1% больше, чем было годом ранее.

Также непосредственно вырос и пассажирооборот. Если по итогам января 2022 года он составил 850,9 млн пассажиро-километров (пкм), то к октябрю этот показатель дорос до 14,4 млрд пкм, что на 32,2% больше, чем было годом ранее. Причем только в сентябре показатель составил 1,9 млрд пкм, что на 41,2% больше по сравнению с прошлым годом.

В Казахстане наблюдается рост пассажироперевозок. Инфографика: finprom.kz

Стоит отметить, что на фоне роста пассажиропотока наблюдается спад в грузоперевозках. За девять месяцев 2022 года их объем сократился на 31,1% за год – до 17,3 тыс. тонн. А грузооборот сократился на 30% – до 39 млн тоннокилометров (ткм).

Объем грузоперевозок снизился. Инфографика: finprom.kz

Впрочем, что касается цен, то здесь наблюдается заметный рост. Так, стоимость услуг пассажирских авиаперевозок в Казахстане по итогам сентября текущего года выросла в годовой динамике сразу на 20,4%.

Сильнее всего авиабилеты подорожали в Туркестанской области – сразу на 49,3% за год. Также цены сильно выросли в следующих регионах:

Шымкент – рост цен на 46% ;

; Актюбинская область – на 45,9% ;

; Алматы – на 45,1 %;

%; Восточно-Казахстанская область – на 38,8%.

Как выросли цены на авиабилеты. Инфографика: finprom.kz

Впрочем, несмотря на общий рост цен по стране, в некоторых регионах было зафиксировано снижение стоимости услуг авиакомпаний. Так, билеты подешевели в Павлодарской (на 23,6% за год), Улытауской (на 18,7%), Алматинской (на 13,4%), Карагандинской (на 6,7%) и Атырауской (на 4,2%) областях.

Таким образом, на фоне роста пассажирооборота, а также подорожания услуг воздушного транспорта, выросли и доходы авиакомпаний.

Так, несмотря на то, что объем пассажироперевозок вырос лишь на 15,7%, авиакомпании за девять месяцев 2022 года смогли заработать 421,6 млрд тенге, что сразу на 58,7% больше, чем было годом ранее (265,7 млрд тенге).

В помесячной динамике за текущий год наибольшие доходы компаний в секторе были зафиксированы в августе текущего года, наименьшие – в январе.

Сколько заработали авиакомпании. Инфографика: finprom.kz

Большую часть доходов компании получили от перевозки пассажиров – 412,8 млрд тенге. Еще 8,8 млрд тенге пришлось на доходы от перевозки грузов и багажа. Доходы от сдачи в аренду транспортных средств с экипажем составили 4,5 млрд тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1994522-aviabilety-podorozhali-v-kazahstane/