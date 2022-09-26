Новые авиарейсы запустят из Казахстана в Саудовскую Аравию

Самолет в небе. Иллюстративное фото: pexels.com

Представители Казахстана и Саудовской Аравии обсудили расширение авиаперевозок между странами – минимум 4 прямых авиарейса в неделю могут открыть со следующего года. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Комитета гражданской авиации.

Сообщается, что с начала 2023 года ряд казахстанских авиакомпаний планирует начать выполнять регулярные пассажирские авиарейсы в Саудовскую Аравию на воздушных судах типа А320:

Air Astana по маршруту "Алматы – Медина" с частотой 2 рейса в неделю ;

; Fly Arystan по маршруту "Актау – Медина" с частотой 2 рейса в неделю.

Отмечается, что сейчас на основании межправительственного соглашения выполняются прямые чартерные рейсы для паломников.

Так, для обсуждения дальнейшего увеличения числа авиаперевозок между двумя странами и расширения географии полетов прошла встреча главы МИИР РК Каирбека Ускенбаева с делегацией Королевства Саудовской Аравии во главе с министром хаджа и умры Тауфиком бен Фаузаном бин Мухаммадом Аль-Рабиа.

"Благодаря совместной работе авиационных властей наших стран, начиная с 2015 года, авиакомпании SCAT и Fly Nas на круглогодичной основе начали выполнение прямых чартерных рейсов 1-2 раза в неделю.

В текущем году была выделена и использована квота в размере 4 000 мест для паломников Казахстана", – сказал министр индустрии и инфраструктурного развития республики.

Также, по его словам, 29 сентября будет подписан Меморандум о взаимопонимании, который предоставит право назначенным авиакомпаниям обеих сторон увеличить разрешенное количество пассажирских авиарейсов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1989672-novye-aviareysy-zapustyat-iz-kazahstana-v-saudovskuyu-araviyu/