Более 2 трлн тенге потратили на покупки жители и гости Казахстана в декабре

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В декабре 2022 года жители и гости Казахстана потратили на покупки рекордную сумму. Объем розничной торговли в стране впервые превысил 2 трлн тенге. О том, на что расходовали деньги казахстанские покупатели, рассказали аналитики официального Telegram-канала Первого кредитного бюро DATA HUB.

Всего за один декабрь 2022 года казахстанцы и гости страны накупили товаров на общую сумму в 2,73 трлн тенге. Для сравнения, месяцем ранее объем продаж составил около 1,6 трлн тенге. Как отмечают аналитики, декабрьский показатель – это максимум за все время статистических наблюдений.

Главная причина такого роста заключается в сезонности – перед Новым годом казахстанцы традиционно оставляют в точках розничных продаж больше денег. Например, предыдущий рекорд был установлен в декабре 2021 года – 1,71 трлн тенге.

Объем розничной торговли в декабре. Инфографика: Telegram-канал Data Hub

Однако свое влияние на рост оказала и рекордная инфляция, которая в 2022 году накрыла Казахстан и к концу года достигла 20,3%. Согласно официальным данным, несмотря на сильный абсолютный рост, индекс физического объема торговли (с поправкой на инфляцию) составил всего 101% от уровня декабря 2021 года.

Другими словами, на самом деле казахстанцы и гости страны купили товаров всего на 1% больше, чем в прошлом году, однако потратились гораздо сильнее.

На что потратили деньги казахстанские покупатели

Как отмечают аналитики, порядка 41,6% всей суммы казахстанские покупатели оставили у индивидуальных предпринимателей (в том числе и у продавцов на рынках). В денежном эквиваленте сумма равна 862,7 млрд тенге – это на 151,8 млрд тенге больше, чем годом ранее.

Остальные средства (58,4%, более 1,2 трлн тенге) ушли юридическим лицам – это на 213,4 млрд тенге больше прошлогоднего показателя.

Все траты жителей и гостей страны можно поделить на две группы – продовольственные и непродовольственные товары. На еду покупатели потратили в декабре 768,6 млрд тенге. А на непродовольственные товары ушло почти вдвое больше – 1,3 трлн тенге.

При этом напомним, что в третьем квартале 2022 года среднестатистическая казахстанская семья потратила на еду около 140 тысяч тенге в месяц.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2005121-bolee-2-trln-tenge-potratili-na-pokupki-zhiteli-i-gosti-kazahstana-v-dekabre/