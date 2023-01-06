На сколько за новогодние праздники подорожали основные продукты питания в Казахстане

Деньги и яйца. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Многие товары и услуги сильно подорожали в 2022 году. Как показывают последние данные, рост цен продолжился и в новом году. О том, на сколько за новогодние праздники подорожали основные социально значимые продукты питания, узнали журналисты NUR.KZ.

Цены в стране не вырастают в один момент – они меняются постоянно. Это также касается и социально значимых продовольственных товаров, стоимость которых государство может контролировать путем установления максимально допустимой торговой надбавки.

Тем не менее, цены все равно продолжают расти. По данным Бюро национальной статистики, за последнюю неделю, которая пришлась на новогодние праздники (с 27 декабря 2022 года по 4 января 2023 года) продукты питания из списка социально значимых подорожали на 0,3%.

Сильнее всего вырос в цене репчатый лук – на 2,3%. Следом идет рис – он подорожал на 1,7% за неделю.

Также заметный рост цен был зафиксирован на яйца 1 категории, кефир и мясо кур – по 0,6% на каждый из товаров.

В то же время, за неделю подешевели:

сахарный песок – на 0,3%;

подсолнечное масло – на 0,2%;

сливочное масло – на 0,2%;

пшеничная мука 1 сорта – на 0,1%;

творог – на 0,1%.

Средние цены на социально значимые продукты. Инфографика: Официальный Telegram-канал Бюро национальной статистики

Таким образом годовой рост цен на 19 основных социально значимых продовольственных товаров к 4 января 2023 года составил 23%. Напомним, по итогам декабря общая инфляция в Казахстане достигла 20,3%.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2004411-na-skolko-za-novogodnie-prazdniki-podorozhali-osnovnye-produkty-pitaniya-v-kazahstane/