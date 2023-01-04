Банк Израиля начал новый год с повышения базовой ставки

Валюта Израиля. Иллюстративное фото: pixabay.com

К концу 2022 года инфляция в Израиле продолжила расти, и в ответ на это центральный банк страны принял решение в очередной раз повысить базовую ставку. О том, как изменилась денежно-кредитная политика Израиля, узнали журналисты NUR.KZ.

В 2022 году многие страны мира столкнулись с высокими темпами инфляции. Так, например, в Израиле по итогам 12 месяцев она достигла 5,3%.

Как отмечает Банк Израиля, рост цен сопровождается высокой экономической активностью и напряженностью на рынке труда. В связи с этим израильский финрегулятор принял решение начать новый год с очередного повышения базовой ставки на 0,5 процентных пункта – с 3,25% до 3,75%.

Как отмечают аналитики Bloomberg, после очередного ужесточения денежно-кредитной политики базовая ставка в Израиле оказалась на самом высоком уровне с 2008 года и скорее всего останется такой в ближайшее время.

Впрочем, вместе с тем в стране были зафиксированы признаки смягчения инфляционного давления, что может говорить о завершении цикла повышения базовой ставки Банком Израиля.

Напомним, Национальный банк РК в свою очередь в последний раз принимал решение повысить базовую ставку до 16,75% в начале декабря 2022 года.

На тот момент уровень инфляции в Казахстане достиг рекордных 19,6%, и очередным повышением ставки Нацбанк РК попытался взять рост цен под контроль. Согласно отчету казахстанского финрегулятора, в декабре он также приблизился к окончанию цикла повышения базовой ставки.

Однако, было ли декабрьское повышение последним, станет известно 13 января 2023 года. Именно в этот день Комитет по денежно-кредитной политике Национального Банка Республики Казахстан примет очередное решение по поводу базовой ставки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2004009-bank-izrailya-nachal-novyy-god-s-povysheniya-bazovoy-stavki/