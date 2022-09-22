Большая часть торговли в Казахстане идет "мимо чеков", заявили аналитики

Базар. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Несмотря на постоянный рост объемов розничной торговли, некоторые ключевые моменты остаются неизменными. Например, огромная разница между объемами торговли в городах и в селах. Это может говорить о том, что торговля идет "в серую", считают аналитики Finprom.

В Казахстане в последние годы наблюдается рост объемов розничной торговли. Например, за первые шесть месяцев 2022 года жители страны потратили более 6,1 трлн тенге. Для сравнения за аналогичный период 2021 года эта сумма составляла лишь 5,3 трлн тенге.

Однако, несмотря на этот рост, в статистических данных по-прежнему наблюдается очень большой разрыв между объемами розничной торговли в селах и в городах. Как отмечают аналитики, в сельской местности живет порядка 40% казахстанцев, однако их доля в официальном обороте розничной торговли составляет всего 7,7% за все восемь месяцев 2022 года.

Причем эти показатели отличаются стабильностью. Например, доля сельской местности в ритейле в целом за 2021 год составляла 8,3%, а за весь 2020 год – всего 9%.

Села показывают низкий объем розничной торговли. Инфографика: finprom.kz

Эксперты считают, что такой большой разрыв нельзя объяснить разницей в ценах, собственным производством или же поездками сельских жителей в большие города для закупа. Все это говорит о том, что значительная часть торговли идет "мимо чеков".

Если рассматривать объемы розничной торговли в разрезе регионов, то разрыв станет еще больше. Так, больше половины всего объема ритейла приходится на три региона страны:

Алматы – 2,9 млрд тенге за 8 месяцев (31,6%);

Астана – порядка 1,1 млрд тенге (12%);

Карагандинская область – 772,9 млрд тенге (8,6%).

В то же время самый густонаселенный регион страны, Туркестанская область (11% населения страны проживает именно здесь), показала одни из самых низких объемов розничной торговли – всего 150,5 млрд тенге, или 1,7% от всего товарооборота.

Объемы розничной торговли в разрезе регионов. Инфографика: finprom.kz

Если рассматривать эту ситуацию в разрезе каждого человека и рассчитать средние чеки, то есть выяснить объем ритейла на душу населения, то окажется, что один алматинец за восемь месяцев потратил порядка 1,34 млн тенге, а житель Туркестанской области – всего 71,5 тыс. тенге, то есть в 19 раз меньше.

Такая разница просто невозможна, убеждены эксперты. А ситуация усугубляется еще и тем, что с такими данными оценить реальный объем розничной торговли в регионе не представляется возможным.

Средний чек жителя страны в зависимости от региона. Инфографика: finprom.kz

Чем опасна серая торговля

По словам экспертов, «утечка» налогов не самая главная проблема, которая возникает при торговле «мимо чеков». Помимо недобора налогов происходит недоучет труда граждан в сфере ритейла. Это в свою очередь влияет на их зарплаты – работающим на неподконтрольных точках торговли гражданам просто недоплачивают.

Другая проблема – ничем не подкрепленное ценообразование. В Казахстане действует рыночная экономика, но, когда розничная торговля работает «в серую», продавцы самостоятельно устанавливают цены, которые ничем не подкреплены.

Но самая серьезная проблема, по мнению экспертов, заключается в том, что подобная неконтролируемая розничная торговля, как в селах, так и в самих городах и пригородах, лишает казахстанских потребителей всякой защиты, а зачастую и подвергает прямой опасности и угрозе для жизни.

Как замечают аналитики, в таких неконтролируемых или слабо контролируемых точках продаж не соблюдаются санитарные нормы, температурный режим и другие требования надзорных органов. Продажа товаров в таких условиях может нанести вред потребителю.

Мы ранее рассказывали о том, почему важно требовать у продавцов чек. Чек – гарант защиты ваших прав как потребителя, однако работая «в серую» продавец не просто лишает вас этой гарантии. Он также не может гарантировать безопасность товара, его оригинальность.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1989153-bolshaya-chast-torgovli-v-kazahstane-idet-mimo-chekov-zayavili-analitiki/