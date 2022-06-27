Казахстанцы активно скупали доллары, евро и рубли в мае

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Спрос на иностранную валюту может быть связан с различными факторами. Однако, если в одних регионах Казахстана статистика показывала рост продаж, то в других интерес к доллару, евро и рублям сократился. Подробнее об этом читайте в материале NUR.KZ.

Нетто-продажи валюты обменными пунктами – это объем всей выручки, полученной от реализации иностранных денежных знаков.

Как сообщает Telegram-канал Первого кредитного бюро, данный показатель в мае 2022 года указывает на увеличение казахстанского спроса на иностранную валюту. Однако ситуация не совсем однозначная.

Сколько валюты было куплено

Согласно официальным данным, чистый спрос на американскую валюту в мае достиг 209,3 млрд тенге. Это на 10,6% превышает апрельские показатели.

Евро приобрели на 25,6 млрд тенге, что на 4,3% больше, чем в предыдущем месяце. В свою очередь, спрос на рубли оказался сразу на 19% больше, чем в апреле, и достиг 14,2 млрд тенге.

В случае с долларом и евро нетто-продажи оказались на максимуме с начала года. Кроме того, второй месяц подряд чистый спрос на евро оказывается выше, чем на рубли.

Ситуация в разрезе регионов РК

При оценке данных с точки зрения регионального разделения выясняется, что в большей части страны суммарные нетто-продажи всех трех валют снизились по отношению к апрелю 2022 года.

То есть в 10 из 17 регионов казахстанцы стали меньше запасаться иностранными деньгами, и лишь в одном зафиксирован существенный рост показателей.

Спрос на валюту в разрезе регионов Казахстана. Источник: Telegram-канал Data Hub

Так, в мае жители Алматы купили иностранные валюты на сумму 91,9 млрд тенге. Для сравнения, в апреле объем составил 58,7 млрд тенге.

В итоге разница в 33,2 млрд тенге позволила не только перекрыть падение показателей большинства регионов страны, но и вывести общереспубликанские показатели в плюс.

Прирост также отмечен в Шымкенте (плюс 23,1%), Акмолинской (плюс 2,7%), Алматинской (плюс 10,1%), Туркестанской (плюс 10,7%), Кызылординской (6,3%) и Мангистауской (0,2%) областях.

В остальных регионах спрос сократился. Лидером по снижению продаж оказалась Восточно-Казахстанская область – минус 2,7 млрд тенге ил 49,8% к апрелю 2022 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1975840-kazahstantsy-aktivno-skupali-dollary-evro-i-rubli-v-mae/