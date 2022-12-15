Почти 5 трлн тенге потратили на еду казахстанцы и гости страны в 2022 году

Базар. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Несмотря на тяжелую экономическую ситуацию в мире и рекордную инфляцию, казахстанцы по-прежнему активно тратят деньги на еду и другие товары. О том, сколько денег с начала года гости и жители Казахстана оставили на рынках и в магазинах, рассказали в Бюро национальной статистики (БНС).

Как известно, значительную часть средств казахстанцы тратят на продовольственные товары. Примерно половина расходов потребителей уходит именно на еду. Впрочем, этим траты не ограничиваются.

Только за один ноябрь, согласно отчету БНС, в торговых точках Казахстана гости и жители страны купили товаров почти на 1,6 трлн тенге. Всего же с начала 2022 года объем розничной торговли составил почти 13,7 трлн тенге. Это на 2% больше, чем было в прошлом году.

Объем розничной торговли. На основе данных: Бюро национальной статистики

Несмотря на тот факт, что именно продукты питания дорожают сильнее всего (на 24,1% за год по итогам ноября), их доля в общем объеме розничной торговли составляет только 35,4% (около 4,8 трлн тенге), а на непродовольственные товары пришлись остальные 64,6% (порядка 8,8 трлн тенге).

По данным аналитиков, наибольший рост объема реализации также отмечен по непродовольственным товарам.

Так, например, рост наблюдался на предприятиях, продающих мебель, трикотажные и чулочно-носочные изделия, автомобильные детали, одежду, компьютеры, периферийное оборудование и программное обеспечение.

Также рост был зафиксирован у магазинов, которые реализуют кожаные изделия, косметические товары и туалетные принадлежности, осветительные приборы и бытовые товары, часы и ювелирные изделия, моторное топливо, музыкальные инструменты, электрические бытовые приборы, фармацевтические товары и обувь.

Больше всего денег за 11 месяцев текущего года было потрачено в Алматы (32,2%), в Астане (12,4%), а также в Карагандинской (8,4%) и Восточно-Казахстанской (5,9%) областях.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2001732-pochti-5-trln-tenge-potratili-na-edu-kazahstantsy-i-gosti-strany-v-2022-godu/