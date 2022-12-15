Международный валютный фонд дал рекомендации Нацбанку Казахстана

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Международный валютный фонд (МВФ) опубликовал отчет персонала, в котором положительно оценил действия центробанка Казахстана, а также дал несколько рекомендаций. О том, на что МВФ советует обратить внимание Национальному банку Республики Казахстан (НБ РК), рассказали в пресс-центре в пресс-центре НБ РК.

В октябре текущего года МВФ уже давал рекомендации казахстанскому центральному банку – они заключались в предложении повысить базовую ставку. По итогу Нацбанк РК последовал совету и решил ужесточать денежно-кредитную политику в стране.

14 декабря 2022 года Международный валютный фонд опубликовал Отчет персонала (Staff Report) по итогам консультаций, состоявшихся в период с 22 сентября по 5 октября 2022 года.

В отчете фонд отметил успехи Нацбанка РК. По оценке МВФ, банковский сектор успешно справился с последствиями международных санкций. Также была дана положительная оценка усилению финансового регулирования.

Помимо этого Международный валютный фонд дал несколько рекомендаций. Так, например, по мнению экспертов, в стране нужно продолжить режим инфляционного таргетирования. А самому Нацбанку следует постепенно отказаться от выполнения несвойственных ему задач и обеспечить укрепление своей независимости.

«Для обеспечения экономической устойчивости МВФ рекомендует уделить особое внимание совершенствованию государственного управления, диверсификации экономики и повышению роли частного сектора», – считают эксперты фонда.

О похожих задачах также рассказывал и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, когда перечислял главные проблемы экономики страны.

По его мнению, у многих системных ошибок экономики (сырьевая зависимость, низкая производительность труда и другие) есть конкретные пути решения.

«Это макроэкономическая стабильность, диверсификация экономики, цифровизация, а также развитие МСБ (малый и средний бизнес), человеческого капитала и обеспечение верховенства закона», – подчеркнул глава государства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2001676-mezhdunarodnyy-valyutnyy-fond-dal-rekomendatsii-natsbanku-kazahstana/