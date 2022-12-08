Сколько стоят новые автомобили в Казахстане и в других странах

Машинка и монеты. Иллюстративное фото: krisanapong detraphiphat/Getty Images

Некоторые казахстанцы предпочитают брать машину «с рук». Главным аргументом в этом случае выступает цена – не все могут себе позволить новый автомобиль из салона. Но, как оказалось, новые машины в Казахстане стоят дешевле своих аналогов в других странах, передает EnergyProm.

Покупка автомобиля – серьезный шаг, к которому нужно тщательно подготовиться. Как показывают результаты недавнего опроса, многие казахстанцы не готовы к такой дорогостоящей покупке в 2022 году.

Возможно, одной из причин этому является резкое подорожание машин в Казахстане.

Впрочем, недавнее масштабное исследование, которое провели аналитики, говорит о том, что казахстанский авторынок по сравнению с некоторыми другими странами отличается относительной дешевизной.

Для того, чтобы данные были объективными, сравнивалась стоимость автомобилей одного года выпуска и одной комплектации. Таким образом, кроме Казахстана под анализ попали машины, которые реализуют официальные дилеры в России, Беларуси и Узбекистане – именно в этих странах продаются похожие по комплектации и параметрам автомобили.

В то же время в таких странах, как Южная Корея, Япония и Турция, представлены совершенно другие комплектации тех же марок, поэтому прямое сравнение рынков этих стран попросту невозможно.

«К примеру, стоимость нового BMW X5 M50i с объемом двигателя 4,4 в Казахстане составила 110,5 тыс. долларов, в России – уже 138,8 тыс. долларов, однако, скажем, в Южной Корее ближайший аналог – достаточно сильно отличающаяся модель X5 M, стоит 117,8 тыс. долларов США.

Поэтому в нашем исследовании сравнивались сопоставимые по модельному ряду авторынки РК, РФ, РУ и РБ», - объясняют свое решение аналитики.

Автомобильный конвеер. Иллюстративное фото: Royalty-free/Getty Images

Таким образом, после анализа цен у официальных дилеров выяснилось, что многие популярные автомобили действительно дешевле всего стоят в Казахстане. Так, например, Toyota Corolla комплектации Comfort с объемом двигателя 1.6 CVT здесь стоит 26,4 тыс. долларов.

В России стоимость этой же машины составляет уже 35,7 тыс. долларов, а, например, в Армении цена этой модели и вовсе равна 45 тыс. долларов. Для Беларуси и Узбекистана цены не представлены.

Похожая разница обнаружилась и у Hyundai Tucson. В Казахстане эта модель известна под названием Hyundai Tucson Travel (G2.5 GDI) и стоит 31,6 тыс. долларов.

В России автомобиль знают под названием Hyundai Tucson Family и стоит он значительно дороже – 47,9 тыс. долларов. В Беларуси и Узбекистане он представлен в комплектациях Style и Luxe по цене 53,9 тыс. и 46,6 тыс. долларов соответственно.

Стоит отметить, что и набирающие популярность китайские бренды в Казахстане стоят дешевле, чем в соседних странах. Вот, например, стоимость Haval Jolion Elite в разных странах:

Казахстан – 26,4 тыс. долларов;

Беларусь – 32,1 тыс. долларов;

Россия – 36,8 тыс. долларов.

Или, например, Chery Tiggo 7 PRO (1.5 Turbo) - эта модель в комплектации Premium в Казахстане стоит в среднем около 26,4 тыс. долларов. В России комплектация Elite обойдется в 43,8 тыс. долларов, а в Беларуси – 34 тыс. долларов. При этом в Узбекистане стоимость данной модели в комплектации Luxury составляет 26,9 тыс. долларов.

Стоимость авто. Инфографика: energyprom.kz

Пожалуй, только в стоимости автомобиля Renault Duster Style (CVT X-Tronic) Казахстан уступил «пальму первенства». Эта модель у нас в стране стоит 33,7 тыс. долларов, а в Узбекистане – 27,4 тыс. долларов. При этом в России и Беларуси цены на нее все равно больше – 35,2 тыс. долларов и 34 тыс. долларов.

Впрочем, несмотря на тот факт, что некоторые популярные автомобили в Казахстане на самом деле стоят дешевле, чем в других странах, для многих казахстанцев эта сумма все равно может оказаться неподъемной. Отчасти это подтверждает и статистика продаж новых авто в стране – по данным на сентябрь, она все еще отставала от показателей 2021 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2000718-skolko-stoyat-novye-avtomobili-v-kazahstane-i-v-drugih-stranah/