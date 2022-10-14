Информацию о резком подорожании угля в Казахстане прокомментировали в МИИР

Уголь. Иллюстративное фото: pixabay.com

Министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев провел совещание по вопросам обеспечения населения и коммунально-бытового сектора углем. Об итогах совещания сообщается на официальном сайте МИИР РК.

В ведомстве отметили, что сейчас продолжается работа по включению региональных операторов на платформу одного из казахстанских банков по продаже угля.

"На сегодня из 428 региональных операторов посредством данной платформы реализуют уголь всего 2 оператора Костанайской области и Алматы. Для подключения к платформе заявки подали Северо-Казахстанская, Кызылординская, Павлодарская, Карагандинская и Жамбылская области", - говорится в сообщении министерства.

Глава МИИР уже дал поручения по расширению списка подключенных к платформе операторов.

По данным министерства, сегодня из необходимых 9 млн тонн угля в регионы доставлены 4 млн тонн, то есть 44,3% от годового плана.

"Снижение показателей обеспеченности и объема потребности связано с корректировкой местных исполнительных органов годового планового объема потребности населения на отопительный сезон", - заявили в ведомстве.

В МИИР также прокомментировали появившуюся в СМИ информацию о резком росте цен на уголь.

"Стоимость угля на разрезах страны сохранена на прошлогоднем уровне. Так, один из крупнейших в Казахстане производителей угля продает тонну угля по 5 500 тенге, другой - по 6 105 тенге, еще одно АО реализует уголь по 8 300 тенге за тонну.

В зависимости от географического расположения, способа транспортировки и марки угля стоимость колеблется от 8 000 (населенных пунктах расположенных вблизи разреза) до 21 600 тенге за тонну", - пояснили в министерстве.

Отмечается, что МИИР предприняло ряд мер для обеспечения населения углем, в том числе ограничило вывоз топлива за границу в период отопительного сезона.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1992825-informatsiyu-o-rezkom-podorozhanii-uglya-v-kazahstane-prokommentirovali-v-miir/