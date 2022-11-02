Обучение в колледжах и училищах Казахстана заметно подорожало

Студенты. Иллюстративное фото: pixabay.com

В 2022 году в Казахстане заметно подорожали не только продукты питания. Как оказалось, в стране выросли цены и на услуги колледжей и училищ. О том, насколько дороже стало образование, рассказали аналитики Finprom.

С января по июнь текущего года объем услуг в области технического и профессионального среднего образования в Казахстане достиг 84,2 млрд тенге. Как отмечают аналитики, это на 14,5% больше, чем было годом ранее (73,6 млрд тенге).

При этом за счет бюджета было оказано услуг на общую сумму 73,8 млрд тенге, за счет населения - лишь 9,8 млрд тенге, а за счет предприятий – 669 млн тенге.

Объем оказанных образовательных услуг в Казахстане. Инфографика: finprom.kz

Большая часть образовательных услуг была оказана в Алматы (11,1 млрд тенге). Следом идут Туркестанская область (5,6 млрд тенге) и Шымкент (5,5 млрд тенге).

Наименьший объем услуг был отмечен в Улытауской области – всего на 1,5 млрд тенге. В тройке аутсайдеров также оказались Атырауская и Абайская области – 2,4 млрд и 2,6 млрд тенге соответственно.

В то же время Астана отметилась ростом объемов услуг в области технического и профессионального среднего образования – на 27,1% до 4,6 млрд тенге. Восточно-Казахстанская область, наоборот, показала снижение на 42% до 3,1 млрд тенге.

Образовательные услуги в региональном разрезе. Инфографика: finprom.kz

76,7% колледжей и училищ в стране являются государственными. С начала года госучреждения оказали услуг на 64,6 млрд тенге, что на 11,9% больше, чем в аналогичном периоде годом ранее.

Еще 23,3% услуг пришлось на частный бизнес (19,7 млрд тенге, годовой рост – 24,3%). А объем услуг, оказанных иностранными предприятиями, составил лишь 1,9 млн тенге.

В разрезе размерности предприятий основной объем услуг пришелся на средний бизнес – 46,4 млрд тенге, что на 11,3% больше, чем годом ранее. Малый бизнес оказал услуг в секторе на 30,5 млрд тенге (рост на 20,1% за год), а крупный — на 7,3 млрд тенге, что на 13% больше, чем годом ранее.

Вклад образовательных учредеждений в общий объем услуг. Инфографика: finprom.kz

Вместе с ростом объема услуг заметно растут и цены. Так, по итогам сентября именно образование было одной из сфер экономики, которая столкнулась с сильным подорожанием. Всего за месяц цены на образовательные услуги выросли на 7,9%.

В разрезе целого года подорожание оказалось еще более сильным. К октябрю текущего года стоимость профессионального среднего образования выросла на 19,5% за год. Причем в ряде регионов цены выросли значительно сильнее.

Так, наибольший рост цен наблюдался в Атырауской области – сразу на 65,9% за год. Следом идут Западно-Казахстанская и Туркестанская области – здесь образование стало дороже на 35,4% и 34,5% соответственно.

Меньше всего цены выросли в Акмолинской области – всего на 1,3% за год.

В крупнейших городах страны рост цен оказался следующим:

Алматы – на 27,6% ;

; Шымкент – на 15,7% ;

; Астана – на 9,3%.

Как выросли цены на образование в Казахстане. Инфографика: finprom.kz

Отметим, что сфера образования отличилась не только ростом цен - также стабильно растут и средние зарплаты преподавателей. Например, с нового года ожидается очередное плановое повышение заработных плат учителей школ и колледжей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1995357-obuchenie-v-kolledzhah-i-uchilischah-kazahstana-zametno-podorozhalo/