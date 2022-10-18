Пиво резко подорожало в 2022 году в Казахстане

Пиво. Иллюстративное фото: pixabay.com

Начиная с февраля 2022 года, пиво показывает ежемесячный рост цен, несравнимый с показателями годовой давности. На сколько данный слабоалкогольный напиток в результате подорожал за год, рассказали аналитики EnergyProm.

В прошлом году в рейтинге стран мира по стоимости пива Казахстан занял 35 место среди 58 участников. Тогда одна бутылка пива в среднем стоила 0,95 доллара, что составляло около 400 тенге по актуальному на то время курсу.

Впрочем, за год цены заметно изменились. По данным аналитиков, пиво в 2022 году очень сильно начало дорожать. Только за один сентябрь оно выросло в цене на 1,5%, что является одним из самых высоких месячных показателей роста цен.

В целом с начала года было несколько резких скачков стоимости пива: в марте – на 4,6%, в апреле – на 2,6%, в мае – на 3,3% и в июне – на 2,3%.

Таким образом, среднемесячное удорожание в секторе в 2022 году составило 2,2%, что значительно больше, чем в предыдущие годы. Для сравнения, в период с 2011 года по 2021 год среднемесячный рост цен на пиво составлял лишь 0,5%.

Изменение цен на пиво. Инфографика: energyprom.kz

Рост цен на "пенные" напитки совпал со снижением их производства и ростом импортной продукции.

Как отмечают аналитики, снижение производства пива в стране наметилось впервые за долгие годы – начиная с 2016 года отечественные пивовары только наращивали производство слабоалкогольных напитков (с 354 млн до 507,7 млн литров за период с января по август).

2022 год неожиданно показал снижение производства на 5,2% – до 481,4 млн литров за 8 месяцев.

Производство пива в Казахстане. Инфографика: energyprom.kz

На этом фоне в стране зафиксировали рост объемов импорта – с 39,2 млн литров в 2021 году до 40,5 млн литров в текущем. Рост за год составил 3,4%.

Объемы импорта пива в 2022 году. Инфографика: energyprom.kz

Таким образом, вместе с сокращением собственного производства, увеличением импорта, а также довольно высоким среднемесячным ростом цен, стоимость пива в Казахстане с начала года выросла на рекордные 21,2%, а за год - вообще на 22,4%.

Где сильнее всего подорожало пиво

Пиво, как и многие другие товары в стране, в зависимости от региона может сильно отличаться по стоимости. Это также касается и роста цен.

В региональном разрезе с начала года цены на пиво заметнее всего выросли в Восточно-Казахстанской области (на 30%), Астане (на 29,2%) и Туркестанской области (на 28,9%).

В годовом выражении Астана и ВКО поменялись местами. Первое место заняла столица – здесь пиво за год подорожало на 32,5%. Второе место заняла Восточно-Казахстанская область с ростом в 31,7%.

На третьем месте так и осталась Туркестанская область – здесь пенный напиток за год подорожал на 29,1%. В Алматы и Шымкенте цены за год выросли на 21,6% и 19,9% соответственно.

Как изменились цены на пиво в Казахстане. Инфографика: energyprom.kz

Стоит отметить, что пиво - не единственный напиток, который с начала года вырос в цене. Подорожали также и безалкогольные напитки, в том числе и натуральные соки.

А что касается крепкого алкоголя, например, водки, коньяка и бренди, то на них вообще в Казахстане установлена минимальная цена, ниже которой продавать напитки незаконно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1993220-pivo-rezko-podorozhalo-v-2022-godu-v-kazahstane/