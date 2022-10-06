Лукашенко запретил повышать цены в Беларуси

Александр Лукашенко. Фото: president.gov.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко провел совещание на тему инфляции и распорядился ввести запрет на повышение цен в стране с сегодняшнего дня. Об этом сообщает агентство БелТА.

Запрет на повышение цен в Беларуси должен вступить в силу сегодня, 6 октября.

Во время совещания были подняты наиболее острые вопросы, касающиеся инфляции и роста цен. Александр Лукашенко высказал жесткую критику за недостаточный контроль и активность в сфере ценообразования.

"С 6 числа запрещается всякий рост цен. За-пре-ща-ет-ся! С сегодняшнего дня. Не с завтрашнего дня, а с сегодняшнего. Чтобы за сутки не накрутили цены. Поэтому с сегодняшнего дня рост цен запрещается. И не дай бог кто-то по бухгалтерии проведет задним числом что-то, какие-то расчеты, перерасчеты", – заявил белорусский президент.

Однако Александр Лукашенко отметил, что могут быть исключения. Тем не менее принимать решения о поднятии цен запрещено без разрешения министра антимонопольного регулирования и торговли и нескольких других уполномоченных чиновников.

"Цены сегодня запредельные. Они уперлись в потолок. Дальше цены повышать нигде нельзя. Нет необходимости. Но бывают исключения. И эти исключения под контролем министра и губернаторов. Все. (...)

Не дай бог какой-то магазин уйдет или он будет закрыт, какая-то контора, забегаловка и прочие. Не дай бог они уйдут с рынка. Вы за это ответите", – подчеркнул он.

Напомним, ранее Лукашенко подтвердил участие его страны в "специальной военной операции" на территории Украины, но объяснил, в чем именно заключается роль белорусских военных.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1991488-lukashenko-zapretil-povyshat-tseny-v-belarusi/