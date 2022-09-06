Картофель в Казахстан завозят все чаще, а стоит он все дороже

Иллюстративное фото: pixabay.com

В Казахстане одновременно наблюдаются увеличение посевных площадей и урожайности картофеля, его подорожание и рост объемов импорта. Сколько картошки было завезено в страну и как изменились цены на нее, рассказали аналитики Energyprom.

В 2022 году многие товары и услуги в стране сильно выросли в цене. Например, по итогам августа годовая инфляция составила 16,1%, что является рекордом.

Картофель является одним из продовольственных товаров, цены на который не отличились высокими темпами роста. Более того, в некоторых регионах стоимость этого корнеплода даже снизилась.

Впрочем, в разрезе всей республики средняя стоимость картофеля за год все равно увеличилась на заметные 4,2%.

Причем рост цен наблюдается одновременно с увеличением собственных посевных площадей и урожайностью картофеля в стране.

Так, в 2022 году посевная площадь картофеля, по предварительным данным, составила 198,9 тыс. гектар, это на 1,9% больше, чем было годом ранее.

Инфографика: energyprom.kz

Это произошло на фоне увеличившегося урожая – в 2021 году было собрано более 4 тыс. тонн картофеля, а средняя урожайность с одного гектара составила порядка 207,4 центнеров (в 2020 году она составляла 206,7 центнеров с гектара).

Инфографика: energyprom.kz

Впрочем, несмотря на увеличение объема сбора и урожайности картофеля в 2021 году, в первом полугодии текущего года импорт картофеля впервые превысил экспорт в 4,7 раза — 38,7 тыс. тонн против 8,2 тыс. тонн.

Для сравнения, за аналогичный период прошлого года было экспортировано порядка 71,4 тыс. тонн картофеля, а завезено лишь 52,4 тыс. тонн.

Инфографика: energyprom.kz

Как изменились цены на картофель

На фоне резкого сокращения вывоза картофеля и увеличения собственных посевных площадей в стране был зафиксирован и рост цен. Если в среднем по стране цены на картофель в июле выросли на 4,2%, то в разрезе регионов дела обстоят не так однозначно.

Так, например, в следующих регионах цены за год заметно снизились:

Восточно-Казахстанская область – на 13,9%;

Алматинская область – на 7,8%;

Северо-Казахстанская область – 7,6%;

Павлодарская область – на 3,8%;

Туркестанская область – на 1,9%;

Кызылординская область – на 1,3%;

Жамбылская область – на 1,2%;

Нур-Султан – на 0,6%.

В то же время в остальных регионах стоимость картофеля выросла значительно сильнее. Больше всего цены ударили по карманам жителей Атырауской области – там картофель за год подорожал сразу на 43%.

Следом идут Мангистауская и Костанайская области – цены выросли на 21,6% и 20% соответственно. Отличилась ростом цен и Карагандинская область – на 19,9% за год.

В Алматы стоимость картофеля за год выросла на 18,6%, а в Западно-Казахстанской – на 17,3%.

Меньше всего рост цен ощутили жители Актюбинской области – всего на 0,1% за год. Недалеко от них ушли и жители Шымкента – для них картофель подорожал лишь на 1,8%.

Инфографика: energyprom.kz

Таким образом, по состоянию на июль, средняя стоимость картофеля была равна 182 тенге за килограмм. Однако в десяти регионах страны этот показатель выше. Например, в Актау средняя цена за килограмм составляла 255 тенге, а в Атырау – 224 тенге.

Кызылорда отметилась среднестатистической ценой за картофель – 182 тенге за килограмм. Самая низкая стоимость "картошки" оказалась в Карагандинской области. Несмотря на значительный прирост, ее стоимость в июле составляла лишь 137 тенге за килограмм.

Инфографика: energyprom.kz

Стоит отметить, что несмотря на годовой прирост цен, август начал тенденцию по снижению стоимости картофеля. Так, по данным Бюро национальной статистики, за месяц цены упали на 4,9%.

Вполне возможно, что со стартом сбора урожая стоимость картофеля продолжит свое снижение и дальше.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1986366-kartofel-v-kazahstan-zavozyat-vse-chasche-a-stoit-on-vse-dorozhe/