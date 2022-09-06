Картофель в Казахстан завозят все чаще, а стоит он все дороже

В Казахстане одновременно наблюдаются увеличение посевных площадей и урожайности картофеля, его подорожание и рост объемов импорта. Сколько картошки было завезено в страну и как изменились цены на нее, рассказали аналитики Energyprom.
В 2022 году многие товары и услуги в стране сильно выросли в цене. Например, по итогам августа годовая инфляция составила 16,1%, что является рекордом.
Картофель является одним из продовольственных товаров, цены на который не отличились высокими темпами роста. Более того, в некоторых регионах стоимость этого корнеплода даже снизилась.
Впрочем, в разрезе всей республики средняя стоимость картофеля за год все равно увеличилась на заметные 4,2%.
Причем рост цен наблюдается одновременно с увеличением собственных посевных площадей и урожайностью картофеля в стране.
Так, в 2022 году посевная площадь картофеля, по предварительным данным, составила 198,9 тыс. гектар, это на 1,9% больше, чем было годом ранее.
Это произошло на фоне увеличившегося урожая – в 2021 году было собрано более 4 тыс. тонн картофеля, а средняя урожайность с одного гектара составила порядка 207,4 центнеров (в 2020 году она составляла 206,7 центнеров с гектара).
Впрочем, несмотря на увеличение объема сбора и урожайности картофеля в 2021 году, в первом полугодии текущего года импорт картофеля впервые превысил экспорт в 4,7 раза — 38,7 тыс. тонн против 8,2 тыс. тонн.
Для сравнения, за аналогичный период прошлого года было экспортировано порядка 71,4 тыс. тонн картофеля, а завезено лишь 52,4 тыс. тонн.
Как изменились цены на картофель
На фоне резкого сокращения вывоза картофеля и увеличения собственных посевных площадей в стране был зафиксирован и рост цен. Если в среднем по стране цены на картофель в июле выросли на 4,2%, то в разрезе регионов дела обстоят не так однозначно.
Так, например, в следующих регионах цены за год заметно снизились:
- Восточно-Казахстанская область – на 13,9%;
- Алматинская область – на 7,8%;
- Северо-Казахстанская область – 7,6%;
- Павлодарская область – на 3,8%;
- Туркестанская область – на 1,9%;
- Кызылординская область – на 1,3%;
- Жамбылская область – на 1,2%;
- Нур-Султан – на 0,6%.
В то же время в остальных регионах стоимость картофеля выросла значительно сильнее. Больше всего цены ударили по карманам жителей Атырауской области – там картофель за год подорожал сразу на 43%.
Следом идут Мангистауская и Костанайская области – цены выросли на 21,6% и 20% соответственно. Отличилась ростом цен и Карагандинская область – на 19,9% за год.
В Алматы стоимость картофеля за год выросла на 18,6%, а в Западно-Казахстанской – на 17,3%.
Меньше всего рост цен ощутили жители Актюбинской области – всего на 0,1% за год. Недалеко от них ушли и жители Шымкента – для них картофель подорожал лишь на 1,8%.
Таким образом, по состоянию на июль, средняя стоимость картофеля была равна 182 тенге за килограмм. Однако в десяти регионах страны этот показатель выше. Например, в Актау средняя цена за килограмм составляла 255 тенге, а в Атырау – 224 тенге.
Кызылорда отметилась среднестатистической ценой за картофель – 182 тенге за килограмм. Самая низкая стоимость "картошки" оказалась в Карагандинской области. Несмотря на значительный прирост, ее стоимость в июле составляла лишь 137 тенге за килограмм.
Стоит отметить, что несмотря на годовой прирост цен, август начал тенденцию по снижению стоимости картофеля. Так, по данным Бюро национальной статистики, за месяц цены упали на 4,9%.
Вполне возможно, что со стартом сбора урожая стоимость картофеля продолжит свое снижение и дальше.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1986366-kartofel-v-kazahstan-zavozyat-vse-chasche-a-stoit-on-vse-dorozhe/