"Тепловой апокалипсис": страны Европы столкнулись с аномальной жарой

Париж, Франция. Иллюстративное фото: Pexels

Ряд стран Европы столкнулись с рекордно высокими температурами. Предупреждения о надвигающейся экстремальной жаре выпустили во Франции и Великобритании, передает Би-би-си.

В Великобритании ожидают самый жаркий день в истории, а во Франции "тепловой апокалипсис". Недавно во французском городе Нант зафиксировали очередную рекордную температуру в 42 градуса по Цельсию.

На севере Испании - 43 градуса.

В Британии синоптики прогнозируют температуру в 40 градусов, что может быть самым высоким показателем, когда-либо зарегистрированным в стране.

В минувший понедельник в нидерландском городе Вестдорп был самый жаркий день в году. Температура превысила 33 градуса. В Бельгии и Германии ожидается жара не ниже 40 градусов.

Тем временем аномальные температуры стали причиной лесных пожаров во Франции, Португалии, Испании и Греции. 30 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома.

Во французской Жиронде уничтожено 17 тыс. га лесных массивов. В Испании и Португалии из-за жары скончались свыше тысячи человек.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1979126-teplovoy-apokalipsis-strany-evropy-stolknulis-s-anomalnoy-zharoy/