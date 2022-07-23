Жители Китая стали чаще покупать товары с истекающим сроком годности

Иллюстративное фото: pixabay.com

Магазины, специализирующиеся на товарах с истекающим сроком годности, набирают популярность в Китае. Беспокойство по поводу глобального экономического кризиса и локдауны, связанные с COVID-19, заставляют жителей Китая обращаться к скидкам и искать самые выгодные варианты товаров, передает Financial Times.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Новое повальное увлечение представителей китайского среднего класса заключается в поиске товаров с истекающим сроком годности, которые специализированные магазины продают с большими скидками. Согласно общедоступным данным, за последние 12 месяцев в Китае было зарегистрировано 119 предприятий, специализирующихся на подобного рода товарах. В 2021 году таковых было 92. В таких магазинах можно найти банку кофе Nestle за 3 юаня (0,45 доллара США) и бутылку минеральной воды за 5 юаней (0,74 доллара).

Hotmaxx, ведущая компания в дисконтном секторе, увеличила численность персонала в 20 раз с начала пандемии.

"Огромное количество «белых воротничков» пытаются свести концы с концами, покупая еду с истекающим сроком годности", — заявил Чжан И, главный исследователь iiMedia, консалтинговой компании из Гуанчжоу.

Согласно опросу iiMedia, проведенному в конце прошлого года среди полутора тысяч покупателей дисконтных магазинов, две трети респондентов зарабатывают более четырех тысяч юаней в месяц (595 долларов).

Так, 32-летняя Джей Лу, страховой брокер из Шанхая, рассказывает, что покупает газировку с истекающим сроком годности в дисконтных магазинах. Девушка тратит на напитки 600 юаней (89 долларов) в месяц. По ее словам, если бы она покупала газировку в обычных магазинах, то ее месячные расходы на напитки составили бы тысячу юаней (148 долларов). Согласно опросу iiMedia, наиболее популярными категориями товаров среди покупателей являются картофельные чипсы и вяленая говядина. Также люди часто покупают молочные продукты и еду быстрого приготовления, срок годности которой скоро истечет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1979751-zhiteli-kitaya-stali-chasche-pokupat-tovary-s-istekayuschim-srokom-godnosti/