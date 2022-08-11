Конина продолжает дорожать в Казахстане

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Многие продукты питания в последнее время постоянно растут в цене. Не обошло стороной подорожание и мясо лошадей. Как изменились цены на конину, рассказали аналитики EnergyProm.

Блюда из конины – визитная карточка казахской национальной кухни, поэтому неудивительно, что за последний год поголовье лошадей в Казахстане постоянно растет. На 1 июля текущего года в стране насчитывалось 4,1 млн лошадей, что на 10,6% больше, чем было в 2021 году.

В региональном разрезе по поголовью лошадей лидировали Туркестанская (431,9 тыс. лошадей), Карагандинская (365,3 тыс. лошадей) и Абайская (361,5 тыс. лошадей) области.

Инфографика: energyprom.kz

Вместе с тем увеличилось количество погибших животных. Падеж скота в 2022 году вырос на 5,2% и составил порядка 2,7 тыс. голов. Чаще всего лошади гибли в Акмолинской, Костанайской и Мангистауской областях.

Цены растут с увеличением производства

Производство конины, несмотря на падеж в этом году, увеличилось. За полгода в стране было забито в хозяйстве или реализовано на убой 125 тыс. тонн лошадей в живом весе – на 6,2% больше, чем годом ранее. В убойном весе было забито 64,6 тыс. тонн лошадей, что больше на 6,1%.

В региональном разрезе больше всего произвели конины в Туркестанской области – 14,5 тыс. тонн в живом весе и 7,5 тыс. тонн – в убойном. В тройку лидеров также вошли Абайская (13,5 тыс. и 7,1 тыс. тонн соответственно) и Актюбинская (10,6 тыс. и 5,5 тыс. тонн соответственно) области.

Инфографика: energyprom.kz

Несмотря на увеличение производства, цены это никак не сдерживает. В июле текущего года на базарах и в магазинах республики килограмм конины в среднем стоил 2,9 тыс. тенге – это больше на 16,5%, чем годом ранее.

Стоит отметить, что и 2021 год показывал подорожание конины на 9,4% в среднем по стране. Такая ситуация привела к тому, что спрос на это мясо начал постепенно снижаться.

Впрочем, 2022 год показал обратную тенденцию – казахстанцы, несмотря на рост цен, стали чаще покупать только два вида мяса – курятину и конину, а вот на свинину, баранину и говядину, наоборот, спрос начал падать.

Поэтому неудивительно, что конина, благодаря, в том числе, и увеличившемуся спросу, продолжила дорожать.

Где сильнее всего подорожала конина

Сильнее всего рост цен ощутили жители Северо-Казахстанской области – на 28,8% за год. В тройке антилидеров также оказались Актюбинская область (на 24,9%) и Шымкент (на 24,7%).

Наименьшее годовое удорожание было зарегистрировано в Кызылординской области – всего на 4,5%. Вместе с этим в Кызылорде можно купить самую дешевую конину в стране: средняя цена за килограмм составила 2 293 тенге.

Нур-Султан показал прирост цен на 22,4% за год, а также отличился самой дорогой кониной в Казахстане – средняя цена за килограмм составляет 3 323 тенге. На втором месте по дороговизне оказался Алматы – 3 129 тенге за килограмм, а тройку замыкает Караганда – там продают конину по цене 3 129 тенге за килограмм.

Инфографика: energyprom.kz

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1982733-konina-prodolzhaet-dorozhat-v-kazahstane/