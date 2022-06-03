Жители Нью-Йорка шокированы ростом цен на арендное жилье

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Жители Нью-Йорка шокированы резким ростом цен на арендное жилье. Из-за этого многие принимают решение переехать в другие штаты. По словам экспертов, рост цен на съемные квартиры является общемировой тенденцией, передает BBC.

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25-летняя актриса Лорен Одиозо снимала одну комнату в трехкомнатной квартире на севере Манхэттена. Лорен и ее соседки платили 2600 долларов ежемесячно за аренду всей квартиры. В апреле эта сумма внезапно выросла до 5200 долларов.

"Если раньше я должна была вложить в аренду квартиры 866 долларов, то теперь эта сумма увеличилась до 1733 долларов. Разница составляет целых 900 долларов!", — говорит Лорен.

Девушка переехала в город Кливленд, штат Огайо, потому что финансовое бремя жизни в Нью-Йорке стало непосильным для нее. В 2021 году стоимость арендной платы за жилье в США выросла на рекордные 11,3%. И эта тенденция характерна почти для всех стран мира. Эксперты связывают это с тем, что в начале пандемии владельцы жилья вынуждены были сильно снизить стоимость аренды. Люди уезжали из городов, а квартиры пустовали. Сейчас, когда люди возвращаются в города, спрос на квартиры стал выше. Цены на них также выросли.

"Темпы роста цен на арендное жилье опережают все возможные пределы. В большинстве случаев стоимость арендной платы растет быстрее, чем средний доход семьи", — говорит Сэм Чандан, директор Центра финансовых исследований в сфере недвижимости.

Старший экономист Zillow Джош Кларк говорит, что в нынешних условиях владельцы жилья чувствуют, что они управляют рынком.

"В нормальных обстоятельствах владелец жилья предпочтет стабильного арендатора, который будет исправно платить ренту. Сейчас, когда спрос так высок, арендодатель знает, что всегда есть кто-то, кто готов заплатить за жилье больше, чем нынешний арендатор. Поэтому зачастую поиск новых квартирантов имеет смысл", — говорит Кларк.

Эксперты предсказывают, что в ближайший год такая ситуация будет сохраняться.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1972216-zhiteli-nyu-yorka-shokirovany-rostom-tsen-na-arendnoe-zhile/