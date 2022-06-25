Причины укрепления рубля назвали эксперты

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Почему российский рубль укрепляется, несмотря на санкции? Курс рубля к доллару достиг семилетнего максимума. Центробанк России опасается, что резкий рост национальной валюты может повлиять на конкурентоспособность экспорта страны, передает CNBC.

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В четверг, 23 июня, курс рубля к доллару достиг 54,2. Это самый высокий уровень с мая 2015 года. Еще в начале марта, когда США и Евросоюз начали вводить первые санкции в отношении России, курс валюты упал до 139 рублей за доллар. Кремль называет ошеломляющий рост рубля главным доказательством того, что западные санкции не работают.

В конце февраля, через четыре дня после вторжения в Украину, Россия увеличила процентную ставку до 20%. С тех пор валюта выросла настолько, что ключевая ставка снизилась вдвое, достигнув 11% в мае. Рубль укрепился до такой степени, что Центральный банк России теперь стремится его ослабить, опасаясь, что дальнейшее укрепление валюты повлияет на конкурентоспособность российского экспорта.

Аналитики CNBC говорят, что причины роста российской валюты достаточно очевидны. Россия является крупнейшим в мире экспортером газа и вторым по величине экспортером нефти. При этом основным покупателем российской нефти является Евросоюз, который, несмотря на собственные санкции, еженедельно покупает российские энергоносители. Растущие цены на нефть также позволяют России получать рекордную прибыль.

Удастся ли рублю удержать свои позиции? Аналитик Barclays Темос Фиотакис говорит, что это спорный вопрос. Многое будет зависеть от того, как будет развиваться мировая геополитическая обстановка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1975532-prichiny-ukrepleniya-rublya-nazvali-eksperty/