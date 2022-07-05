Как сильно подорожало жилье в Казахстане с начала года

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Не секрет, что квартиры в Казахстане постоянно растут в цене. Причем это касается как новостроек, так и жилья на вторичном рынке. В каких регионах страны сильнее всего подорожали квадратные метры, узнали журналисты NUR.KZ.

Стоимость жилья в Казахстане зависит от множества факторов. Например, от изменения цен на стройматериалы. Свою роль в подорожании играют и внешние факторы.

Многие эксперты уверены, что массовые снятия казахстанцами своих пенсионных накоплений для покупки жилья также сыграли свою роль в ценообразовании.

Аналитики портала «Крыша» исследовали цены на квартиры в стране и узнали, что с начала 2022 года средняя цена за квадратный метр жилья выросла на 7%.

Инфографика: krisha.kz

Наибольший прирост среди 17 регионов страны, где велся мониторинг, в этом году показал Семей. За первое полугодие цены на квадратные метры здесь выросли на 16,4%, и теперь средняя стоимость составляет порядка 349 тысяч тенге.

На втором месте по росту цен оказался Актобе – рост цен составил 12,1%, а средняя стоимость – 270,6 тысяч тенге.

Замыкает тройку лидеров Павлодар с приростом на 9,9%. Здесь один квадратный метр предлагают в среднем по 360 580 тенге.

Также приростом выше среднего по стране отличились следующие регионы:

Караганда – рост на 8,7% , а средняя цена - 373 660 тенге;

, а средняя цена - Уральск – также рост на 8,7% , но средняя цена другая – 310 100 тенге за квадратный метр;

, но средняя цена другая – за квадратный метр; Шымкент – подорожание на 7,8% , а цена за квадратный метр – 413 920 тенге ;

, а цена за квадратный метр – ; Кызылорда – жилплощадь подорожала на 7,6% до 225 680 тенге за квадратный метр;

за квадратный метр; Костанай – квадратные метры подорожали на 7,5% до 360 960 тенге;

Петропавловск – прирост составил 7,4% , а цена за квадратный метр составила 383 140 тенге.

, а цена за квадратный метр составила Усть-Каменогорск – цены выросли на 7,3% до 385 660 тенге.

В остальных семи городах прирост составил менее 7 %:

Актау – на 6% до 286 880 тенге за квадратный метр;

за квадратный метр; Кокшетау – на 5,6% до 319 220 тенге;

Нур-Султан – на 5,2% до 472 360тенге;

Тараз – на 5,1% до 287 660 тенге;

Атырау – на 4% до 365 000 тенге;

Алматы – на 2,7% до 643 175 тенге;

Талдыкорган – на 2% до 323 140 тенге.

Как подорожало жилье в трех главных городах страны

В мегаполисах Казахстана наблюдается похожая ситуация, как и в целом по стране. Самый быстрый прирост цен произошел с января по апрель – затем наметилось небольшое снижение цен на жилье.

Так, в столице первые четыре месяца года наблюдалось планомерное повышение цен. В январе за единицу площади в среднем просили 449 тысяч тенге. На апрель пришелся пик – 475 тысяч тенге за один квадратный метр. В мае наметилось снижение цен, которое продолжилось в июне.

Инфографика: krisha.kz

В начале года в Алматы за один квадратный метр в среднем просили 626 тысяч тенге. Это самый высокий показатель по стране. Даже с учетом сильного роста цен ни один регион не сравнился с ним.

Однако в феврале наблюдалось небольшое снижение, впрочем, оно длилось недолго – с марта снова началось подорожание. Максимума цены достигли в апреле – средняя цена за квадратный метр составляла порядка 657 тысяч тенге. В следующие месяцы цены начали незначительно снижаться.

Инфографика: krisha.kz

В Шымкенте самый быстрый рост цен происходил с января по апрель. В начале года квадратный метр жилья в среднем стоил 384 тысячи тенге, а в апреле уже 416 тысяч тенге. На июнь средняя цена составляет 413 920 тенге за квадратный метр.

Инфографика: krisha.kz

Как изменились цены после повышения порогов минимальной достаточности

Стоит отметить, что во многих городах с апреля наблюдается спад цен. Аналитики связывают это с повышением порогов для снятия средств с пенсионных накоплений. Так, интенсивный рост цен прекратился по всей стране, а в шести регионах с апреля по июнь наметился спад:

Талдыкорган – показал снижение цен на 4,1%;

Алматы – цены упали на 2,1%;

Тараз – на 1,1%;

Нур-Султан – на 0,6%;

Шымкент – на 0,5%;

Усть-Каменогорск – всего на 0,1%.

За июнь цены в трех городах Казахстана – в Уральске, Усть-Каменогорске и в Кокшетау – никак не изменились. Сейчас они составляют 310 100 тенге, 385 660 тенге и 319 220 тенге соответственно.

Зато Актау, Семей и Кызылорда оказались в тройке лидеров по повышению за месяц – на 3,4%, на 3,2% и на 1,2% соответственно.

Инфографика: krisha.kz

Апрельское снижение цен продолжилось в половине крупных городов Казахстана, но сильнее всего оно наблюдается в Таразе (на 2,1%) и в Талдыкоргане (на 1,5%). Продолжится ли в дальнейшем спад цен на жилье – покажет время.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1976976-kak-silno-podorozhalo-zhile-v-kazahstane-s-nachala-goda/