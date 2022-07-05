Как сильно подорожало жилье в Казахстане с начала года

Не секрет, что квартиры в Казахстане постоянно растут в цене. Причем это касается как новостроек, так и жилья на вторичном рынке. В каких регионах страны сильнее всего подорожали квадратные метры, узнали журналисты NUR.KZ.
Стоимость жилья в Казахстане зависит от множества факторов. Например, от изменения цен на стройматериалы. Свою роль в подорожании играют и внешние факторы.
Многие эксперты уверены, что массовые снятия казахстанцами своих пенсионных накоплений для покупки жилья также сыграли свою роль в ценообразовании.
Аналитики портала «Крыша» исследовали цены на квартиры в стране и узнали, что с начала 2022 года средняя цена за квадратный метр жилья выросла на 7%.
Наибольший прирост среди 17 регионов страны, где велся мониторинг, в этом году показал Семей. За первое полугодие цены на квадратные метры здесь выросли на 16,4%, и теперь средняя стоимость составляет порядка 349 тысяч тенге.
На втором месте по росту цен оказался Актобе – рост цен составил 12,1%, а средняя стоимость – 270,6 тысяч тенге.
Замыкает тройку лидеров Павлодар с приростом на 9,9%. Здесь один квадратный метр предлагают в среднем по 360 580 тенге.
Также приростом выше среднего по стране отличились следующие регионы:
- Караганда – рост на 8,7%, а средняя цена - 373 660 тенге;
- Уральск – также рост на 8,7%, но средняя цена другая – 310 100 тенге за квадратный метр;
- Шымкент – подорожание на 7,8%, а цена за квадратный метр – 413 920 тенге;
- Кызылорда – жилплощадь подорожала на 7,6% до 225 680 тенге за квадратный метр;
- Костанай – квадратные метры подорожали на 7,5% до 360 960 тенге;
- Петропавловск – прирост составил 7,4%, а цена за квадратный метр составила 383 140 тенге.
- Усть-Каменогорск – цены выросли на 7,3% до 385 660 тенге.
В остальных семи городах прирост составил менее 7 %:
- Актау – на 6% до 286 880 тенге за квадратный метр;
- Кокшетау – на 5,6% до 319 220 тенге;
- Нур-Султан – на 5,2% до 472 360тенге;
- Тараз – на 5,1% до 287 660 тенге;
- Атырау – на 4% до 365 000 тенге;
- Алматы – на 2,7% до 643 175 тенге;
- Талдыкорган – на 2% до 323 140 тенге.
Как подорожало жилье в трех главных городах страны
В мегаполисах Казахстана наблюдается похожая ситуация, как и в целом по стране. Самый быстрый прирост цен произошел с января по апрель – затем наметилось небольшое снижение цен на жилье.
Так, в столице первые четыре месяца года наблюдалось планомерное повышение цен. В январе за единицу площади в среднем просили 449 тысяч тенге. На апрель пришелся пик – 475 тысяч тенге за один квадратный метр. В мае наметилось снижение цен, которое продолжилось в июне.
В начале года в Алматы за один квадратный метр в среднем просили 626 тысяч тенге. Это самый высокий показатель по стране. Даже с учетом сильного роста цен ни один регион не сравнился с ним.
Однако в феврале наблюдалось небольшое снижение, впрочем, оно длилось недолго – с марта снова началось подорожание. Максимума цены достигли в апреле – средняя цена за квадратный метр составляла порядка 657 тысяч тенге. В следующие месяцы цены начали незначительно снижаться.
В Шымкенте самый быстрый рост цен происходил с января по апрель. В начале года квадратный метр жилья в среднем стоил 384 тысячи тенге, а в апреле уже 416 тысяч тенге. На июнь средняя цена составляет 413 920 тенге за квадратный метр.
Как изменились цены после повышения порогов минимальной достаточности
Стоит отметить, что во многих городах с апреля наблюдается спад цен. Аналитики связывают это с повышением порогов для снятия средств с пенсионных накоплений. Так, интенсивный рост цен прекратился по всей стране, а в шести регионах с апреля по июнь наметился спад:
- Талдыкорган – показал снижение цен на 4,1%;
- Алматы – цены упали на 2,1%;
- Тараз – на 1,1%;
- Нур-Султан – на 0,6%;
- Шымкент – на 0,5%;
- Усть-Каменогорск – всего на 0,1%.
За июнь цены в трех городах Казахстана – в Уральске, Усть-Каменогорске и в Кокшетау – никак не изменились. Сейчас они составляют 310 100 тенге, 385 660 тенге и 319 220 тенге соответственно.
Зато Актау, Семей и Кызылорда оказались в тройке лидеров по повышению за месяц – на 3,4%, на 3,2% и на 1,2% соответственно.
Апрельское снижение цен продолжилось в половине крупных городов Казахстана, но сильнее всего оно наблюдается в Таразе (на 2,1%) и в Талдыкоргане (на 1,5%). Продолжится ли в дальнейшем спад цен на жилье – покажет время.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1976976-kak-silno-podorozhalo-zhile-v-kazahstane-s-nachala-goda/