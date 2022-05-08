Об угрозе сильнейшего голода в мире предупредила немецкий министр

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Министр по вопросам экономического сотрудничества и развития Германии Свенья Шульце предупредила о том, что человечеству может грозить сильнейший со времен Второй Мировой войны голод.

Засуха, кризис, вызванный пандемией, и боевые действия в Украине могут усугубить существующую нехватку еды в мире, заявила политик в ходе интервью изданию Bild, пишет ТАСС.

В связи с последними событиями цены на продукты во всем мире выросли на треть и находятся на рекордном уровне, отметила министр.

"Всемирная продовольственная программа полагает, что 300 млн человек в мире страдают от голода, и эти оценки постоянно корректируются в сторону увеличения", - подчеркнула Шульце.

Она предупреждает о страшных последствиях.

"Посыл таков: нам грозит сильнейший голод со времен Второй Мировой войны и миллионы жертв", - предупредила политик.

Сообщается, что Шульце также отметила зависимость ряда стран от сельхозпродукции из России и Украины.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1968538-ob-ugroze-silneyshego-goloda-v-mire-predupredila-nemetskiy-ministr/