Запретить онлайн-кредитование в Казахстане просят депутаты

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Депутат мажилиса Дания Еспаева на пленарном заседании палаты рассказала, как можно решить проблему высокой закредитованности казахстанцев, передает корреспондент NUR.KZ.

Свой депутатский запрос она адресовала главе Агентства по регулированию и развитию финансового рынка.

"Низкий уровень доходов основной части населения вынуждает их брать онлайн-займы на текущие нужды, такие как оплата аренды жилья, учебы для детей, оплата ежемесячного кредита в другом банке, продукты питания и так далее. Предельно легкие способы получения беззалоговых займов, когда деньги выдаются быстро и без учета уровня дохода заемщика, но при этом риски закладываются в высокую процентную ставку, способствуют массовой закредитованности населения", - сообщила она.

По словам мажилисвумен, высокие проценты являются основной причиной попадания населения в долговую яму, в результате чего они могут быть лишены своего имущества, в том числе и единственного жилья.

"Доля проблемных займов в микрофинансовых организациях ежегодно растет. Так, по состоянию на март 2022 года из 1,2 млн займов 435 тысяч являются проблемными. Это только те, которые отражены на балансе МФО. Кроме того, просроченные займы - 479 тысяч займов, или более половины - проданы коллекторским компаниям.

Таким образом, общее количество проблемных займов в портфеле микрофинансовых организаций составляет 914 тысяч, или более половины. Без учета проданных займов доля проблемных заемщиков МФО на балансе является критически высокой - 36% от портфеля балансовых займов, а если добавить проданные займы к коллекторам, то окажется, что более половины выданных микрокредитов являются проблемными", - отметила Еспаева.

В связи с этим она предложила запретить онлайн-кредитование как важный фактор "неадекватной закредитованности населения и мошенничества в этой сфере".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1968796-zapretit-onlayn-kreditovanie-v-kazahstane-prosyat-deputaty/