В каких городах Казахстана цены на жилье снизились, а в каких – резко выросли

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В каждом из регионов Казахстана своя обстановка на рынке жилой недвижимости. В одних городах цены резко растут и превышают средние значения по республике, а в других – падают и располагаются ниже среднего уровня. Где жилье подешевело и подорожало, узнали журналисты NUR.KZ.

По данным общереспубликанской статистики, в мае текущего года новое жилье в Казахстане за месяц подорожало на 1,7%, до 419 277 тенге за квадратный метр, а вторичное – на 1%, до 463 764 тенге.

Цены в разных регионах страны при этом значительно отличаются, как и показатели роста и снижения стоимости жилой недвижимости.

Более подробную картину можно увидеть на сайте "Крыша", в разделе, где собраны изменения цен реализуемой недвижимости. Данные собираются на основе объявлений о продаже жилья от пользователей из разных городов Казахстана.

Мониторинг стоимости жилья здесь ведется еженедельно. Мы ознакомились с ценами на 8 июня и узнали их изменение за месяц (четыре недели) и полгода (по сравнению с 5 января).

Отметим, что за последние шесть месяцев стоимость жилой недвижимости увеличилась везде. А в краткосрочном периоде в некоторых городах наблюдается ее снижение.

Где стоимость жилья начала снижаться

В Актобе средняя стоимость жилья на 8 июня составляет 269 100 тенге за квадратный метр. Еще неделю назад было 271 900 тенге. То есть, за это время цены в среднем снизились на 1% . При этом за месяц жилье здесь почти не изменилось в цене, а за полгода – подорожало на 13% , с 238 200 тенге за "квадрат".

средняя стоимость жилья на 8 июня составляет за квадратный метр. Еще неделю назад было 271 900 тенге. То есть, за это время цены в среднем снизились на . При этом за месяц жилье здесь почти не изменилось в цене, а за полгода – подорожало на , с 238 200 тенге за "квадрат". В Атырау жилая недвижимость за последний месяц незначительно подешевела с 365 900 до 364 500 тенге . Разница составила чуть больше трети процента . При этом пять недель назад оно стоило еще дороже – 371 500 тенге. А полгода назад цена "квадрата" составляла 349 500 тенге, то есть за это время она выросла более чем на 4% .

жилая недвижимость за последний месяц незначительно подешевела с 365 900 до . Разница составила чуть больше . При этом пять недель назад оно стоило еще дороже – 371 500 тенге. А полгода назад цена "квадрата" составляла 349 500 тенге, то есть за это время она выросла более чем на . В Караганде средняя стоимость жилья составляет 360 800 тенге за квадратный метр. За последние четыре недели она снизилась почти на 4% , с 374 000 тенге. А полгода назад жилая недвижимость здесь стоила в среднем 340 800 тенге. То есть, за это время она подорожала на 6% .

средняя стоимость жилья составляет за квадратный метр. За последние четыре недели она снизилась почти на , с 374 000 тенге. А полгода назад жилая недвижимость здесь стоила в среднем 340 800 тенге. То есть, за это время она подорожала на . В Кокшетау квадратный метр в среднем стоит 318 300 тенге . Он также подешевел за последние четыре недели – почти на 2% , с 323 200 тенге; а за полгода – подорожал более чем на 6% , с 299 600 тенге.

квадратный метр в среднем стоит . Он также подешевел за последние четыре недели – почти на , с 323 200 тенге; а за полгода – подорожал более чем на , с 299 600 тенге. В Костанае стоимость жилой недвижимости равна 364 900 тенге . Месяц назад она была равна 367 500 тенге. С этого уровня цена резко упала до 353 000 и за последнюю неделю также стремительно выросла. Но в месячной динамике жилье подешевело почти на процент . А за полгода оно подорожало на 10% , с 332 700 тенге.

стоимость жилой недвижимости равна . Месяц назад она была равна 367 500 тенге. С этого уровня цена резко упала до 353 000 и за последнюю неделю также стремительно выросла. Но в месячной динамике жилье подешевело . А за полгода оно подорожало на , с 332 700 тенге. В Кызылорде за последнюю неделю также наблюдается снижение средней стоимости жилья, но совсем небольшое – с 226 600 до 226 300 тенге , то есть на восьмую часть процента. За месяц цены выросли в среднем на 2% , с 222 300 тенге, а за полгода – на 8%, с 208 800 тенге.

за последнюю неделю также наблюдается снижение средней стоимости жилья, но совсем небольшое – с 226 600 до , то есть на процента. За месяц цены выросли в среднем на , с 222 300 тенге, а за полгода – на с 208 800 тенге. В Семее похожая ситуация – за неделю средняя стоимость "квадрата" понизилась всего на полпроцента – с 348 500 до 346 900 тенге. За четыре недели жилье подорожало почти на 3%, с 337 600 тенге, а за полгода – на 16%, с 298 700 тенге.

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В Талдыкоргане стоимость жилья за месяц немного снизилась – с 328 500 до 326 100 тенге . Падение цен составило чуть меньше 1% . За полгода они выросли почти на 4% , с 314 500 тенге.

стоимость жилья за месяц немного снизилась – с 328 500 до . Падение цен составило чуть меньше . За полгода они выросли почти на , с 314 500 тенге. В Таразе цены на жилую недвижимость снижаются последние четыре недели. В результате оно подешевело почти на 4% – с 293 400 до 282 000 тенге за квадратный метр. За полгода при этом средняя стоимость выросла на 3% , с 273 300 тенге.

цены на жилую недвижимость снижаются последние четыре недели. В результате оно подешевело почти на – с 293 400 до за квадратный метр. За полгода при этом средняя стоимость выросла на , с 273 300 тенге. В Темиртау средняя стоимость жилья составляет 224 200 тенге . За месяц она снизилась всего лишь на четверть процента , с 224 700 тенге. За полгода цены здесь выросли на 11% , с 202 500 тенге.

средняя стоимость жилья составляет . За месяц она снизилась всего лишь на , с 224 700 тенге. За полгода цены здесь выросли на , с 202 500 тенге. В Туркестане за последний месяц жилая недвижимость в среднем подешевела на 2% , с 331 700 до 324 800 тенге . А за полгода рост цен на "квадраты" составил всего 3% , с 314 600 тенге.

за последний месяц жилая недвижимость в среднем подешевела на , с 331 700 до . А за полгода рост цен на "квадраты" составил всего , с 314 600 тенге. В Усть-Каменогорске цены на жилье снизились только за последнюю неделю – на 1%, с 391 600 до 388 300 тенге. Тем не менее за четыре недели они выросли почти на полтора процента, с 383 000 тенге, а за полгода – на 9%, с 356 200 тенге.

В каких городах жилье подорожало

В список городов, где жилье непрерывно дорожает, в том числе вошли три мегаполиса страны.

В Нур-Султане квадратный метр жилой недвижимости стоит 476 400 тенге . При этом последние четыре недели цена практически не менялась, но была склонна к повышению. Месяц назад стоимость "квадрата" составляла 475 500 тенге. То есть, рост составил лишь одну пятую процента . За полгода цены в столице выросли на 6% , с 448 500 тенге за квадратный метр.

квадратный метр жилой недвижимости стоит . При этом последние четыре недели цена практически не менялась, но была склонна к повышению. Месяц назад стоимость "квадрата" составляла 475 500 тенге. То есть, рост составил лишь . За полгода цены в столице выросли на , с 448 500 тенге за квадратный метр. В Алматы также наблюдался месячный рост цен на пятую часть процента – с 648 400 до 649 700 тенге . При этом цены за последние четыре недели успели резко упасть и также стремительно вырасти. Например, еще неделю назад "квадрат" стоил 635 000 тенге. А полгода назад – 624 500 тенге. За это время рост цен составил 4% .

также наблюдался месячный рост цен на – с 648 400 до . При этом цены за последние четыре недели успели резко упасть и также стремительно вырасти. Например, еще неделю назад "квадрат" стоил 635 000 тенге. А полгода назад – 624 500 тенге. За это время рост цен составил . В Шымкенте за последний месяц было зафиксировано планомерное увеличение средней стоимости жилья на 1%, с 413 200 до 418 100 тенге . За полгода оно подорожало почти на 10% , с 381 300 тенге.

за последний месяц было зафиксировано планомерное увеличение средней стоимости жилья на с 413 200 до . За полгода оно подорожало почти на , с 381 300 тенге. В Актау средняя стоимость жилья составляет 296 900 тенге . Всего за четыре недели оно резко подорожало на 5% , с 284 200 тенге, а за полгода – на 10% , с 269 800 тенге.

средняя стоимость жилья составляет . Всего за четыре недели оно резко подорожало на , с 284 200 тенге, а за полгода – на , с 269 800 тенге. В Павлодаре за последние две недели жилье подорожало на 2% , с 354 500 до 361 800 тенге . Но перед этим оно подешевело. В результате за месяц цена осталась на прежнем уровне. А за полгода она выросла на 11% , с 326 400 тенге.

за последние две недели жилье подорожало на , с 354 500 до . Но перед этим оно подешевело. В результате за месяц цена осталась на прежнем уровне. А за полгода она выросла на , с 326 400 тенге. В Петропавловске жилая недвижимость планомерно дорожает. Сейчас ее средняя стоимость составляет 385 700 тенге за квадратный метр. За четыре недели она выросла на 2% , с 378 500 тенге, а за полгода – на 8% , с 356 800 тенге.

жилая недвижимость планомерно дорожает. Сейчас ее средняя стоимость составляет за квадратный метр. За четыре недели она выросла на , с 378 500 тенге, а за полгода – на , с 356 800 тенге. В Уральске наблюдается похожая картина. За месяц жилье здесь подорожало всего на одну треть процента, с 307 400 до 308 400 тенге. А за полгода – на 8%, с 285 600 тенге.

По новым областным центрам, таким как Жезказган и Кунаев, данных нет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1973193-v-kakih-gorodah-kazahstana-tseny-na-zhile-snizilis-a-v-kakih-rezko-vyrosli/