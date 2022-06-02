Курс доллара снова резко вырос, превысив отметку в 430 тенге
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Сегодня, 2 июня, по итогам дневных торгов курс доллара к тенге вновь показал сильный рост. Пройдя отметку в 430 тенге, "американец" остановился на уровне 432,78 тенге за единицу. Об этом сообщается на официальном сайте Казахстанской фондовой биржи.
По итогам вечерних торгов накануне курс доллара к тенге установился на уровне 425,41 тенге за единицу. Разница с сегодняшним курсом составила 7,47 тенге.
Кроме того, отметим, что за месяц доллар подешевел на 8,87 тенге.
Согласно информации на странице обменного курса на NUR.KZ, в казахстанских банках второго уровня покупка и продажа доллара сейчас осуществляется по курсу:
- Нур-Султан: покупка – 427-432 тенге, продажа – 438-441 тенге;
- Алматы: покупка – 427-434 тенге, продажа – 431-441 тенге.
Также, по данным с сайта Kurs.kz, в Казахстане обменные пункты продают и покупают американскую валюту по следующим ценам:
- Нур-Султан: покупка – 424-434 тенге, продажа – 434,9-437 тенге;
- Алматы: покупка – 427,5-434 тенге, продажа – 437-440 тенге.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1972264-kurs-dollara-snova-rezko-vyros-dostignuv-otmetki-v-430-tenge/