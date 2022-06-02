Курс доллара снова резко вырос, превысив отметку в 430 тенге

Иллюстративное фото: Diego Cupolo/NurPhoto/Getty Images

Сегодня, 2 июня, по итогам дневных торгов курс доллара к тенге вновь показал сильный рост. Пройдя отметку в 430 тенге, "американец" остановился на уровне 432,78 тенге за единицу. Об этом сообщается на официальном сайте Казахстанской фондовой биржи.

По итогам вечерних торгов накануне курс доллара к тенге установился на уровне 425,41 тенге за единицу. Разница с сегодняшним курсом составила 7,47 тенге.

Кроме того, отметим, что за месяц доллар подешевел на 8,87 тенге.

Согласно информации на странице обменного курса на NUR.KZ, в казахстанских банках второго уровня покупка и продажа доллара сейчас осуществляется по курсу:

Нур-Султан: покупка – 427-432 тенге, продажа – 438-441 тенге;

покупка – тенге, продажа – тенге; Алматы: покупка – 427-434 тенге, продажа – 431-441 тенге.

Также, по данным с сайта Kurs.kz, в Казахстане обменные пункты продают и покупают американскую валюту по следующим ценам:

Нур-Султан: покупка – 424-434 тенге, продажа – 434,9-437 тенге;

покупка – тенге, продажа – тенге; Алматы: покупка – 427,5-434 тенге, продажа – 437-440 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1972264-kurs-dollara-snova-rezko-vyros-dostignuv-otmetki-v-430-tenge/