Вслед за долларом в Казахстане резко взлетел и курс евро

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По данным Казахстанской фондовой биржи, после прошедших торгов вслед за американской валютой резко вырос и курс евро – валюта подорожала на 13 тенге. Такие данные приводятся на официальном сайте KASE.

Сейчас стоимость евро составляет 460,01 тенге. Таким образом, по отношению к казахстанской валюте евро вырос на 13,01 тенге за единицу.

Что касается продажи и покупки евро в казахстанских банках второго уровня, то, согласно информации на странице обменного курса на NUR.KZ, они осуществляются по следующему курсу:

Нур-Султан: покупка – 455-460,95 тенге, продажа – 467,95-471 тенге;

покупка – 455-460,95 тенге, продажа – 467,95-471 тенге; Алматы: покупка – 455-464 тенге, продажа – 466-471 тенге.

Также, по данным с сайта Kurs.kz, обменные пункты в Казахстане продают и покупают евро по следующим ценам:

Нур-Султан : покупка – 455-463 тенге, продажа – 465-470 тенге;

: покупка – 455-463 тенге, продажа – 465-470 тенге; Алматы: покупка – 455-464 тенге, продажа – 469-472 тенге.

Напомним, что курс доллара сегодня также резко вырос, превысив отметку в 430 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1972309-vsled-za-dollarom-rezko-vzletel-i-kurs-evro/