Финансы
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Доллар вырос почти на 10 тенге в Казахстане

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Доллары и тенге на столе
Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

По итогам последних торгов на Казахстанской фондовой бирже курс доллара вновь резко взлетел, поднявшись более чем на 9 тенге. Такие данные приводятся на официальном сайте KASE.

Так, согласно обновленным данным, средневзвешенный курс доллара составляет 424,62 тенге. С момента последних торгов "американец" подорожал на 9,46 тенге.

Напомним, что вчера курс доллара к тенге резко упал на 11,96 тенге и остановился на отметке 414,67 тенге за единицу.

Согласно информации на странице обменного курса на NUR.KZ, в казахстанских банках второго уровня покупка и продажа доллара сейчас осуществляется по курсу:

  • Нур-Султан: покупка – 418,5-429,5 тенге, продажа – 433-438 тенге;
  • Алматы: покупка – 418,5-429,5 тенге, продажа – 430-438 тенге.

Также, по данным с сайта Kurs.kz, в Казахстане обменные пункты продают и покупают американскую валюту по следующим ценам:

  • Нур-Султан: покупка – 425-428 тенге, продажа – 429,5-435 тенге;
  • Алматы: покупка – 423,5-429,5 тенге, продажа – 433,5-435,5 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1972063-dollar-vyros-pochti-na-10-tenge-v-kazahstane/

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