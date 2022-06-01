Доллар вырос почти на 10 тенге в Казахстане

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

По итогам последних торгов на Казахстанской фондовой бирже курс доллара вновь резко взлетел, поднявшись более чем на 9 тенге. Такие данные приводятся на официальном сайте KASE.

Так, согласно обновленным данным, средневзвешенный курс доллара составляет 424,62 тенге. С момента последних торгов "американец" подорожал на 9,46 тенге.

Напомним, что вчера курс доллара к тенге резко упал на 11,96 тенге и остановился на отметке 414,67 тенге за единицу.

Согласно информации на странице обменного курса на NUR.KZ, в казахстанских банках второго уровня покупка и продажа доллара сейчас осуществляется по курсу:

Нур-Султан: покупка – 418,5-429,5 тенге, продажа – 433-438 тенге ;

покупка – продажа – ; Алматы: покупка – 418,5-429,5 тенге, продажа – 430-438 тенге.

Также, по данным с сайта Kurs.kz, в Казахстане обменные пункты продают и покупают американскую валюту по следующим ценам:

Нур-Султан: покупка – 425-428 тенге, продажа – 429,5-435 тенге;

покупка – продажа – Алматы: покупка – 423,5-429,5 тенге, продажа – 433,5-435,5 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1972063-dollar-vyros-pochti-na-10-tenge-v-kazahstane/