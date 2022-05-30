Доллар подешевел более чем на 6 тенге в Казахстане

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

По итогам последних торгов сегодня, 30 мая, курс доллара вновь снизился и установился на отметке в 427,39 тенге. Такие данные приводятся на официальном сайте Казахстанской фондовой биржи.

Стоимость американской валюты после дневных торгов на фондовой бирже упала на 6, 27 тенге. Таким образом, сейчас средневзвешенный курс доллара составляет 427,39 тенге за единицу.

Так, согласно информации на странице обменного курса на NUR.KZ, в казахстанских банках второго уровня покупка и продажа доллара сейчас осуществляется по курсу:

Нур-Султан: покупка – 423-425 тенге, продажа – 430-435 тенге;

покупка – 423-425 тенге, продажа – 430-435 тенге; Алматы: покупка – 423-428 тенге, продажа – 429,5-436 тенге.

Также, по данным с сайта Kurs.kz, в Казахстане обменные пункты продают и покупают американскую валюту по следующим ценам:

Нур-Султан: покупка – 420-427 тенге, продажа – 429-432 тенге;

покупка – 420-427 тенге, продажа – 429-432 тенге; Алматы: покупка – 420-425 тенге, продажа – 428-430 тенге.

Напомним, что в пятницу, 27 мая, по итогам дневных торгов курс доллара к тенге поднялся более чем на 10 тенге, установившись на уровне 433,3 тенге за единицу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1971662-dollar-podeshevel-bolee-chem-na-6-tenge-v-kazahstane/