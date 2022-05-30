Продажи рубля, несмотря на низкий спрос в апреле, выросли в Казахстане

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Вместе с курсом рубля растет и спрос на него. Как показывает статистика, с начала года казахстанцы купили российской валюты больше, чем за аналогичный период 2021 года. На какую сумму было куплено рублей и где в Казахстане чаще всего их скупали, узнали журналисты NUR.KZ.

Российская валюта переживает укрепление после резкого падения в феврале 2022 года. Вместе с тем первые четыре месяца текущего года показали высокий спрос на рубли среди казахстанцев.

По данным аналитиков Ranking.kz, за январь-апрель текущего года объем нетто-продаж российской валюты составил 227,1 млрд тенге. Даже с учетом резкого падения спроса на рубли в апреле, этот показатель на 6,1% выше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Инфографика: ranking.kz

В разрезе регионов самый высокий спрос на рубли наблюдался в обменных пунктах столицы и приграничных с Россией регионах. Почти половина всех продаж пришлась лишь на четыре региона:

Нур-Султан – 37,3 млрд тенге;

Восточно-Казахстанская область – 31,9 млрд тенг е;

е; Карагандинская область – 20,5 млрд тенге ;

; Павлодарская область – 20,4 млрд тенге.

Наименьшие объемы нетто-продаж российских рублей пришлись на Туркестанскую (563,8 млн тенге) и Кызылординскую (606,8 млн тенге) области.

Инфографика: ranking.kz

Почему растет рубль

В марте Россия начала военную операцию в Украине. После этого против нее были введены беспрецедентные санкции: иностранный бизнес начал уходить из страны, а зависимому от импорта производству грозили финансовые потери.

Из-за всего этого курс рубля к 6 марта упал до 4,16 тенге. Однако со временем он не только вернулся на прежний уровень, но и сильно вырос в цене. Почему это произошло?

Как отмечают аналитики, укрепляется рубль за счет искусственного профицита валюты в России, а уход иностранных компаний и падение импорта снижает спрос на доллары. Также спрос на них намеренно "срезался" Центральным банком России, который ограничил возможность снять валюту или перевести ее за рубеж.

На фоне резкого сокращения импорта, российский экспорт никуда не делся и поставки продолжаются, а компании, которые этим занимаются, теперь обязаны 80% выручки продавать на бирже.

Все эти факторы обеспечили рублю укрепление и резкий рост в цене. Однако, несмотря на это, нельзя назвать курс российской валюты стабильным. По состоянию на 30 мая 2022 года, официальный курс рубля составляет 6,48 тенге, хотя еще 26 мая он равнялся 7,41 тенге.

Инфографика: ranking.kz

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/1971602-prodazhi-rublya-nesmotrya-na-nizkiy-spros-v-aprele-vyrosli-v-kazahstane/