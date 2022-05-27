Курс доллара вновь превысил отметку в 430 тенге

Көрнекі фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Сегодня, 27 мая, по итогам дневных торгов курс доллара к тенге обрушился сразу более чем на 10 тенге, установившись на уровне 433,3 тенге за единицу. Об этом сообщается на официальном портале Казахстанской фондовой биржи.

Отметим, что если накануне курс доллара к тенге составлял 422,57 тенге за единицу, то теперь курс установился на уровне 433,3 тенге за доллар. Разница за один день торгов составила сразу 10,73 тенге.

Согласно информации на странице обменного курса на NUR.KZ, в казахстанских банках второго уровня покупка и продажа доллара теперь осуществляется по следующему курсу:

Нур-Султан: покупка – 426-430,5 тенге, продажа – 437-440 тенге;

покупка – тенге, продажа – тенге; Алматы: покупка – 422-433 тенге, продажа – 428-440 тенге.

Также, по данным с сайта Kurs.kz, в Казахстане обменные пункты продают и покупают американскую валюту по следующим ценам:

Нур-Султан: покупка – 427-433,5 тенге, продажа – 438-440 тенге;

покупка – тенге, продажа – тенге; Алматы: покупка – 429-436 тенге, продажа – 437,5-440 тенге.

Сегодня мы сообщали о том, что доллар резко взлетел в цене в казахстанских обменниках.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1971360-kurs-tenge-k-dollaru-upal-srazu-na-10-tenge-na-kase/