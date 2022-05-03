Какие транзакции казахстанцев отслеживают в Комитете госдоходов

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В Комитете госдоходов рассказали о том, какие транзакции казахстанцев отслеживаются в рамках борьбы с выводом капитала за рубеж, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как сообщили в Комитете, по данным Нацбанка о транзакциях свыше 50 тыс. долларов США осуществляется налоговый контроль крупных трансграничных переводов граждан РК (средняя сумма переводов превышает 100 млн тенге).

На сегодняшний день в ведомстве проанализировали платежи с назначением "платежи за товары, недвижимость, ценные бумаги, доли участия" и сформировали уведомления по следующим направлениям:

по платежам и переводам на покупку товаров:

- в части занижения доходов:- когда сумма доходов, отраженных в декларациях, не соответствует суммам переводов на приобретение товаров, то есть возникает вопрос о занижении доходов от реализации приобретенных товаров;

При этом вопрос об определении источников происхождения средств не стоит, по установленным фактам таких требований со стороны сотрудников территориальных органов госдоходов проведена соответствующая разъяснительная работа.

- о необходимости постановки на учет в качестве индивидуального предпринимателя (ИП), так как приобретение физлицами товаров за пределами РК на системной основе имеет признаки предпринимательской деятельности.

по платежам и переводам на приобретение недвижимости, ценных бумаг и долей участия в уставном капитале юридического лица иностранного государства

В данном случае проводится контроль на предмет отражения в декларации по индивидуальному подоходному налогу сведений о наличии недвижимости, доли участия в уставном капитале, ценных бумаг, зарегистрированных за рубежом, а также на предмет возникновения имущественного дохода в связи с реализацией ценных бумаг.

Касательно системы CRS в КГД сообщили, что начали обмен информацией с 18 странами-участниками ОЭСР, по итогу которого будут получены данные об остатках денежных средств граждан РК на зарубежных банковских счетах.

"Наличие банковских вкладов за рубежом в сумме превышающей 1000-кратный размер МРП (1 МРП - 3180 тенге, прим. ред.) приводит к обязательству их отражения в декларации об активах и обязательствах", - сказано в сообщении.

Таким образом, на сегодня единственным вопросом камерального контроля по указанным сведениям является отражение физическими лицами, которые вошли в систему всеобщего декларирования (госслужащие и приравненные к ним лица и их супруги) таких сведений в декларациях.

Отмечается, что указанные меры направлены на предоставление возможности самостоятельного устранения нарушений, поэтому в случае получения уведомления органов госдоходов о выявленных нарушениях необходимо в течение 30 рабочих дней представить декларацию и/или уплатить налоги, либо представить пояснение о несогласии с приложением подтверждающих документов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1967861-kakie-tranzaktsii-kazahstantsev-otslezhivayut-v-komitete-gosdohodov/