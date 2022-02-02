Депутат: из Казахстана в зарубежные оффшоры выведено порядка 140-160 млрд долларов

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Депутат мажилиса Максат Раманкулов в ходе пленарного заседания палаты предложил провести де-олигархизацию и де-офшоризацию экономики Казахстана, а также вернуть в страну украденные у казахстанцев деньги, передает корреспондент NUR.KZ.

В своем запросе на имя председателя Агентства по финансовому мониторингу депутат Максат Раманкулов напомнил, что депутаты в течение уже десятка лет неоднократно поднимали данные вопросы в своих запросах касательно так называемых "Панамского списка", "Райского досье", казахстанских счетов в банках Швейцарии.

"По данным международной организации "Tax Justice Network", за последние 25 лет из Казахстана в зарубежные оффшоры выведено порядка 140-160 миллиардов долларов, что равняется годовому ВВП всей страны и ее внешнему долгу.

По некоторой информации, правоохранительными органами РК за последние пять лет по фактам незаконного вывода капитала за рубеж было заведено свыше двухсот дел. Однако о конкретных результатах данной работы в виде возврата в страну сколько-нибудь серьезных сумм так ничего и не известно», - добавил депутат.

При этом, он отметил, что общество обсуждает, что в период Январской трагедии явные и тайные олигархи не только покидали Казахстан на частных самолетах, но и в срочном порядке выводили огромные суммы на зарубежные счета.

В этой связи он попросил главу Агентства финансового мониторинга предоставить информацию о том, сколько именно средств возвращено из офшорных зон в экономику Казахстана с момента создания его ведомства. А также предоставить информацию о крупных переводах (в эквиваленте миллиону долларов США и более) средств из Казахстана в зарубежные страны в период Январской трагедии, а также об отправителях таких транзакций (физических и юридических лицах) и владельцах зарубежных счетов, на которые выводились подобные суммы.

"Есть основания предполагать, что в тот сложный момент выводились именно теневые капиталы и именно теми, кто не связывает свою жизнь с нашей страной. Надо дать им возможность жить, где хотят, но если их деньги наворованы у народа - они должны быть возвращены и работать в нашей стране. Поэтому, в случае наличия таких сомнительных транзакций, запросить в налоговых органах подтверждение законности происхождения этих сумм у указанных физических и юридических лиц, а также факт уплаты ими соответствующих налогов", - резюмировал парламентарий.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1954213-deputat-iz-kazahstana-v-zarubezhnye-offshory-vyvedeno-poryadka-140-160-mlrd-dollarov/