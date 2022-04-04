Зарплата работающих неполный день казахстанцев будет рассчитываться по-новому

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Депутаты сената РК на пленарном заседании палаты приняли закон “О ратификации Конвенции о работе на условиях неполного рабочего времени (Конвенция 175)». Для чего нужен этот закон и какие изменения ждут казахстанцев, узнали журналисты NUR.KZ

Проект закона был предложен Министром труда и социальной защиты населения РК Сериком Шапкеновым, а сам документ был поддержан Межведомственной комиссией по вопросам международных договоров еще в 2019 году.

Конвенция устанавливает ряд правил, которые защищают права и интересы граждан, работающих неполный день: право на безопасность, на защиту материнства, на оплачиваемый ежегодный отпуск и другие права, которыми законодательно обладают работающие полный день граждане.

Другой важный момент, который регулирует конвенция, касается зарплат - они должны рассчитываться таким же методом, что и зарплаты граждан, работающих “стандартный” рабочий день и находящихся в одинаковых условиях. То есть, работодатель не может ниже оценивать проделанную работу, только потому, что у человека неполный рабочий день.

Чего ожидать работодателям

Ни закон, ни конвенция никак не ущемляет интересы работодателей, ведь несмотря на ратификацию конвенции, первоочередную важность будет иметь Трудовой кодекс Республики Казахстан, который, впрочем, во многом повторяет положения конвенции.

Поэтому никто насильно не будет заставлять работодателей отправлять своих работников на неполный рабочий день. Это также касается и тех профессий, где неполный рабочий день невозможен физически, например, в здравоохранении и в правоохранительных органах.

Чего ожидать работающим гражданам

Кардинальных изменений от ратификации конвенции ждать не стоит, как было сказано выше, Трудовой кодекс уже регулирует многие положения в отношениях работодателя и работника. Так, например, обстоит дело с государственной гарантией в области оплаты труда, которая регулируются 103 и 106 статьями ТК РК.

Хоть ратификация конвенции напрямую не сильно повлияет на условия уже работающих граждан, она дает новые возможности другим группам людей. Например, людям, которые по каким-либо причинам являются безработными, или же пенсионерам, которые уже не имеют возможности работать полный день, но не желают оставаться в стороне.

Новые возможности получат и люди, которые занимаются уходом за детьми, а также люди с инвалидностью, которые благодаря новому закону, получат новые возможности самостоятельно зарабатывать себе на жизнь, а не полагаться только на пособия.

В целом же, как заверяет глава МТСЗН, никаких негативных социально-экономических последствий принятие нового закона не принесет, а наоборот, только добавит новых гарантий соблюдения прав работающих граждан:

"Принятие Конвенции обеспечит защиту трудовых прав работников, осуществляющих трудовую деятельность, и подтвердит приверженность Казахстана соблюдению и выполнению международных норм в данной области", – подытожил Серик Шапкенов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1963166-zarplata-rabotayuschih-nepolnyy-den-kazahstantsev-budet-rasschityvatsya-po-novomu/