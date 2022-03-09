Авиабилеты подорожали в Казахстане

Иллюстративное фото: pixabay.com

Услуги авиакомпаний в Казахстане обходятся пассажирам сразу на 18% дороже, чем годом ранее. К таким выводам пришли специалисты, изучив статистику за прошедшие годы.

Сейчас отечественный сектор авиаперевозок и логистики готовится к переменам, отмечают специалисты портала Finprom.kz со ссылкой на МИИР РК. По их словам, это связано с ситуацией в Украине и санкциями против России.

Тем не менее, статистики подсчитали, что цены на услуги пассажирского воздушного транспорта в Казахстане по итогам февраля этого года выросли в годовой динамике на 17,7%. В большинстве регионов страны удорожание в секторе было весьма значительным.

Заметнее всего цены выросли в Восточно-Казахстанской области. Там они подскочили сразу на 45,7% за год. В тройке антилидеров также оказались Мангистауская (на 43,2%) и Туркестанская (на 34,8%) области.

В Акмолинской и Северо-Казахстанской областях цены на данные услуги не менялись. А в Павлодарской и Жамбылской областях снизились на 14,2% и 22,2% соответственно.

Услуги авиаперевозок. Инфографика: finprom.kz

Сообщается о росте доходов отечественных авиакомпаний. Доходы авиакомпаний в январе текущего года составили 20,9 млрд тенге, то есть плюс 6,6% за год.

Большая часть доходов пришлась на пассажирские перевозки - 20,4 млрд тенге. Доход от грузоперевозок составил 534,8 млн тенге, а от сдачи в аренду транспортных средств с водителем — 215 млн тенге.

Доходы предприятий. Инфографика: finprom.kz

Отмечается, что за аналогичный период в 2021 году наблюдалось падение доходов на 40,8%, до 19,6 млрд тенге.

Казахстанские авиакомпании по итогам января текущего года перевезли 527 тыс. человек. По оценкам экспертов, это на 11% меньше, чем годом ранее. Пассажирооборот, напротив, вырос, но незначительно — на 0,6% за год, до 850,9 млн пассажиро-километров.

Тем временем в сфере грузоперевозок воздушным транспортом отмечено снижение. В январе объем перевозки груза и багажа сократился на 53,2% к аналогичному периоду годом ранее, до 1,2 тыс. тонн. Грузооборот составил 2,6 млн тоннокилометров — минус 52,9%.

Перевозки. Инфографика: finprom.kz

Напомним, на прошлой неделе в небе над Казахстаном наблюдалось увеличение числа транзитных рейсов, это было связано с ситуацией вокруг Украины.

В МИИР РК пояснили, что в связи с закрытием воздушных пространств большая часть транзитных полетов из Европы в страны Юго-Восточной Азии, Индии и Персидского залива теперь выполняется через коридоры южной части Европы. Часть потока воздушного движения перенаправлена с Черноморского региона на территорию Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1959828-aviabilety-podorozhali-v-kazahstane/